Napoje izotoniczne przeznaczone są dla osób, które podczas długotrwałego wysiłku fizycznego tracą wodę, a wraz z nią elektrolity. Napoje te dostarczają soli mineralnych, witamin i węglowodanów.

Napoje izotoniczne są odpowiednie dla sportowców, którzy trenują dyscypliny wymagające długotrwałego wysiłku i nie muszą liczyć kalorii.

Skład napojów izotonicznych

Napoje izotoniczne zawierają elektrolity, czyli rozpuszczone w wodzie jony sodu, potasu, wapnia oraz magnezu. 100 ml napoju zawiera na ogół ok. 12 mg potasu, od 1 do 12 mg magnezu, od 2 do 30 mg wapnia i ok. 50 mg sodu. Elektrolity odpowiadają w organizmie przede wszystkim za transport wody przez błony komórkowe oraz za przewodnictwo nerwowe. Prawidłowy przebieg przekaźnictwa impulsów nerwowych warunkuje właściwą kurczliwość mięśni podczas wysiłku fizycznego. Niedobór elektrolitów, np. po intensywnym treningu, może poskutkować zaburzeniami rytmu pracy serca, zawrotami głowy i omdleniami oraz kurczami mięśniowymi.

Oprócz elektrolitów, napoje izotoniczne dostarczają także niektóre witaminy z grupy B, najczęściej niacynę, kwas pantotenowy, witaminę B6 i tiaminę. Witaminy z grupy B wspomagają funkcjonowanie układów krwionośnego, nerwowego i mięśniowego. Napoje izotoniczne zawierają też węglowodany, przede wszystkim cukry proste (ok. 6 g w 100 ml) i niewielką ilość soli (ok. 0,1-0,2 g). Wartość kaloryczna 100 ml napoju izotonicznego wynosi od 16 do 30 kcal.

Napoje izotoniczne należy odróżnić od napojów energetycznych. Te drugie zawierają kofeinę i taurynę, których nie mają napoje izotoniczne, w ich składzie brakuje natomiast elektrolitów. Te dwa rodzaje napojów różnią się też działaniem: napoje energetyczne pobudzają fizycznie i psychicznie, a izotoniczne uzupełniają utracone podczas treningu substancje, przyspieszając regenerację organizmu i przygotowując go do dalszego wysiłku.

Napoje izotoniczne podczas odchudzania

Napoje izotoniczne pomagają uzupełnić utracone podczas wysiłku elektrolity, ale dostarczają też kalorii. Półlitrowa butelka napoju zawiera od 80 do 150 kcal. Jeżeli trening ma na celu redukcję tkanki tłuszczowej, wskazane jest ograniczenie przyswajanych kalorii, szczególnie tych pochodzących z węglowodanów prostych. Podczas treningu redukcyjnego, szczególnie jeśli jednorazowo ćwiczy się krócej niż godzinę, i bezpośrednio po nim warto raczej wypijać od 1,5 do 2,5 l wody, najlepiej wysoko zmineralizowanej lub przygotowywać samodzielnie izotoniki na bazie wody, odrobiny soli alpejskiej i soku z cytryny.

Kto powinien pić izotoniki?

Napoje izotoniczne są zalecane osobom, które biegają na długie dystanse, uprawiają kolarstwo, wspinaczkę wysokogórską i inne dyscypliny wymagające długotrwałej i intensywnej aktywności fizycznej. Wtedy dodatkowe kalorie nie zaszkodzą, a duża dawka łatwo przyswajalnych elektrolitów doda energii potrzebnej do dalszego wysiłku.