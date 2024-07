Lemon detox diet to specyficzna dieta cytrynowa lub dieta lemoniadowa. Jest ekstremalnym rodzajem monodiety – oparta jest tylko na jednym składniku, jakim jest cytryna.

Lemon detox diet oprócz działania odchudzającego ma też oczyszczać organizm z toksyn. Mimo cennych prozdrowotnych właściwości cytryny, wykorzystanie jej do diety lemoniadowej przynosi więcej skutków negatywnych niż korzyści. Lemon detox diet nie jest rodzajem diety zalecanym przez lekarzy i dietetyków.

Zasady lemon detox diet, czyli diety cytrynowej

Czas trwania diety cytrynowej to maksymalnie 14 dni. Dłuższe stosowanie lemon detox diet może powodować poważne niedobory żywieniowe i wycieńczenie organizmu. W trakcie trwania diety z jadłospisu wykluczane są wszelkie pokarmy stałe. Lemon detox diet polega na wypijaniu około 10 szklanek (2,5 litra) lemoniady dziennie i ewentualnym spożywaniu produktów pochodzenia naturalnego. Składniki potrzebne do przygotowania oczyszczającej lemoniady to cytryny, woda, syrop klonowy oraz imbir lub pieprz Cayenne. Cytryna ma oczyszczać organizm, syrop klonowy dostarczać energii, a pieprz Cayenne oraz imbir przyspieszać przemianę materii. W trakcie trwania diety cytrynowej należy unikać spożywania soli, ponieważ ma ona właściwości zatrzymujące wodę w organizmie.

Lemon detox diet – dieta 10-dniowa

W ciągu 10 dni trwania diety cytrynowej należy spożyć 30 cytryn.

dzień 1 i 10 – 1 cytryna

dzień 2 i 9 – 2 cytryny

dzień 3 i 8 – 3 cytryny

dzień 4 i 7 – 4 cytryny

dzień 5 i 6 – 5 cytryn

Dieta 12-dniowa

Lemon detox diet w wydaniu 12-dniowym polega na zużyciu 200 cytryn.

dzień 1 i 12 – 5 cytryn

dzień 2 i 11 – 10 cytryn

dzień 3 i 10 – 15 cytryn

dzień 4 i 9 – 20 cytryn

dzień 5,6,7 i 8 – 25 cytryn

Aby przegotować lemoniadę, połącz 3/4 szklanki wody źródlanej, sok wyciśnięty z połowy cytryny, 2 łyżeczki soku klonowego i szczyptę imbiru lub pieprzu Cayenne. Całość dokładnie wymieszaj. Tak przygotowana lemoniada jest gotowa do wypicia. Nie słodzimy lemoniady cukrem ani słodzikami, ewentualnie połową łyżeczki miodu. Przy lemon detox diet lemoniadę należy pić pięć razy dziennie.

Skutki uboczne diety cytrynowej – lemon detox diet

Lemon detox diet nie jest zalecana przez lekarzy i dietetyków. Przynosi wiele skutków ubocznych. Efekty diety cytrynowej są krótkotrwałe. Dieta lemoniadowa niekorzystnie wpływa na skórę, osłabia jej elastyczność i powoduje zmatowienie. W trakcie kuracji lemon detox diet mogą wystąpić biegunki, nudności, ospałość i bóle głowy. Dieta cytrynowa odbiera organizmowi możliwość uzupełnienia składników odżywczych i wypłukuje niezbędne witaminy. Zbyt intensywna dieta może powodować drgawki, zakwaszenie i nadwyrężenie organizmu.