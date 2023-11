Truskawki to niezwykle smaczne i bardzo zdrowe owoce. Idealnie sprawdzają się w różnorodnych deserach, sokach czy przetworach. Nalewka z truskawek jest prosta w przygotowaniu i pyszna, a do tego ma wiele właściwości zdrowotnych. Poniżej znajdziecie prosty przepis na nalewkę truskawkową.

Nalewka z truskawek - właściwości zdrowotne

Truskawki mają bardzo dużo składników odżywczych i witamin, dzięki czemu pozytywnie wpływają na nasz organizm. To bogate źródło witamin A i C, które wpływają na wygląd naszej cery, włosów, paznokci oraz biorą udział w wielu procesach wewnątrz organizmu. Udowodniono również, że truskawki pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze i cholesterol, przez co zmniejszają ryzyko chorób układu krwionośnego i serca.

Przepis na nalewkę z truskawek

Składniki na nalewkę truskawkową

1,5 kg świeżych truskawek

0,5 l wódki 40%

0,5 l spirytusu

0,5 cukru białego

Jak przygotować nalewkę z truskawek?

Truskawki umyj i oderwij szypułki. Włóż truskawki do dużego słoja i posyp cukrem. Zakręć. Po 24 godzinach zalej wódką i spirytusem. Zakręć i odstaw na miesiąc w chłodnym i ciemnym miejscu. Po miesiącu przetrzyj wywar przez gęste sitko lub wyciśnij przez gazę do czystego słoika. Rozlej do butelek lub zostaw w słoiku.