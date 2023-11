Na nadciśnienie choruje ponad 30% polskiego społeczeństwa. Duży procent z nich nie stosuje żadnego leczenia ani diety, które by przeciwdziałały chorobie. Wysokie ciśnienie ma bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie układu krążenie, w efekcie może prowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia. Jak obniżyć ciśnienie krwi? Najprostszą metodą jest wprowadzenie odpowiedniej diety na nadciśnienie tętnicze.

Reklama

Jakie jest prawidłowe ciśnienie?

Ciśnienie w normie - 120/80 mmHg:

ciśnienie skurczowe 120-129

ciśnienie rozkurczowe 80-84

Nadciśnienie tętnicze:

I stopnia - skurczowe 140-159 mmHg / rozkurczowe 90-99 mmHg

II stopnia - skurczowe 160-179 mmHg / rozkurczowe 100-109 mmHg

III stopnia - skurczowe powyżej 180 mmHg / rozkurczowe powyżej 110 mmHg.

Nadciśnienie - najczęstsze przyczyny

Istnieją dwa rodzaje nadciśnienie tętniczego: pierwotne i wtórne. W zależności od rodzaju przyczyny mogą być różnorakie. Ciśnienie wtórne najczęściej wynika z innych chorób organizmu, takich jak m.in.:

zespół Cushinga,

choroby nerek,

zespół Conna,

zwężenie aorty,

bezdech senny.

Jeśli chodzi o ciśnienie pierwotne to nie znaleziono jeszcze jego bezpośredniej przyczyny. Podejrzewa się jednak, że duży wpływ mają w tym przypadku dieta, środowisko i uwarunkowania genetyczne.

Dieta na nadciśnienie - najważniejsze zasady

Ogranicz spożycie soli.

Jednym z głównych powodów nadciśnienia jest spożywanie nadmiernej ilości soli. Dużą ilość soli możemy znaleźć we wszystkich produktach wysoko przetworzonych. Warto ich unikać. Podczas przygotowywania posiłków sól powinno się zastępować innymi przyprawami i ziołami.

Wyklucz z diety produkty przetworzone.

Produkty wysoko przetworzone zawierają bardzo duże ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru. Są to składniki, które bezpośrednio wpływają na podwyższenie ciśnienia i wiele innych chorób.

Jedz dużo warzyw i owoców.

Warzywa i niektóre owoce zawierają dużo potasu, który obniża ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Jakie produkty wybierać? Najlepsze warzywa i owoce na nadciśnienie to m.in:

pomidory,

ziemniaki,

cytrusy,

burak,

pietruszka,

cebula,

czosnek,

aronia ,

żurawina.

Ogranicz spożycie czerwonego mięsa i tłuszczów zwierzęcych.

Nadmiar tych produktów może powodować negatywne skutki zdrowotne. Przede wszystkim będzie to zniszczenie naczyń krwionośnych i miażdżyca, co prowadzi do wysokiego ciśnienia tętniczego. Tłuszcze zwierzęce warto zamienić na roślinne i rybne. Zawierają one kwasy omega-3, które obniżają ciśnienie krwi.

Zioła obniżające ciśnienie

Do jadłospisu wprowadź zioła obniżające ciśnienie, takie jak:

głóg,

chmiel,

czosnek,

jemioła,

melisa,

liście poziomki.

Styl życia - jak obniżyć ciśnienie?

Aktywność fizyczna

Bardzo ważne jest to, żeby nasza waga nie odbiegała od normy. Nadwaga i otyłość jest największych sprzymierzeńcem nieprawidłowego ciśnienia krwi. Regularna aktywność fizyczna o umiarkowanym tempie pomaga unormować ciśnienie. Najlepszym wyborem będzie rower, szybki marsz lub basen.

Odstaw szkodliwe używki

Palenie papierosów jest jedną z najczęstszych czynników, prowadzących do chorób serca i układu krążenia. Tytoń i substancje smoliste podwyższają ciśnienie krwi. Wiele osób uważa, iż jest to efekt jedynie chwilowy. Badania potwierdziły, że skutki są długotrwałe, a palacze mają nadciśnienie częściej niż inni ludzie. Z kolei picie alkoholu powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co skutkuje większym naporem krwi na naczynia.