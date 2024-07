Leki antydepresyjne podzielone są na rodzaje. Środki przeciwdepresyjne SSRI stosowane są głównie w leczeniu napadów paniki. Czteropierścieniowe leki antydepresyjne zawierają w sobie serotoninę, przez co poprawiają nastrój.

Lekarz rodzinny lub psychiatra wybiera rodzaje leków przeciwdepresyjnych, jakie będzie przyjmować osoba z depresją. Symptomy świadczące o tym, że zaburzenia nastroju mogą mieć podłoże depresyjne to: przygnębienie i smutek bez konkretnej przyczyny, zaburzenia snu, wzmożony apetyt lub brak ochoty na jedzenie, myśli samobójcze lub nieuzasadniony ból brzucha.

Leki antydepresyjne typu SSRI - działanie

Środki przeciwdepresyjne SSRI to inaczej selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Leki typu SSRI stosuje się głównie w leczeniu napadów paniki.

Wskazania do przyjmowania środków SSRI to:

nerwica natręctw,

depresja wywołana alkoholizmem,

zespół lęku napadowego,

żarłoczność psychiczna (napady objadania się).

Trójpierścieniowe leki antydepresyjne – stosowanie, dzienna dawka

Kolejnym rodzajem leczenia depresji są trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki antydepresyjne. Nazwy tych leków pochodzą od schematu budowy chemicznej. Trójpierścieniowe leki stosuje się w leczeniu depresji oraz niektórych stanów lękowych, jak agorofobia, czyli paniczny strach przed otwartą przestrzenią. Leki działają nasennie i uspokajająco, łagodzą objawy nasilonej emocjonalności. Przeciętna dzienna dawka leku wynosi 150 - 200 miligramów dziennie, na noc. Leczenie trwa od 4 dni do tygodnia.

Leki czteropierścieniowe na depresję

Czteropierścieniowe leki antydepresyjne zawierają w swoich składzie mianserynę – organiczny związek chemiczny powodujący zwiększone wydzielanie dopaminy i serotoniny. Dopamina podwyższa ciśnienie tętnicze, dlatego stosowana jest we wstrząsie septycznym. Serotonina nazywana „hormonem szczęścia”, reguluje sen i apetyt, poprzez hamowanie go po spożyciu węglowodanów i zwiększanie apetytu po zjedzeniu produktów białkowych.

Działanie leków przeciwdepresyjnych – skutki uboczne

Skutki uboczne leków antydepresyjnych mają charakter przejściowy, jednak jeśli nie ustąpią po upływie tygodnia od zakończenia leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Typowe działania niepożądane leków przeciwdepresyjnych to:

nudności i wymioty,

suchość w ustach,

senność ,

, intensywne pocenie się,

drgania rąk,

spowolnienie akcji serca.

Leki antydepresyjne bez recepty – wyciąg z dziurawca

Leki antydepresyjne bez recepty stosowane są w łagodnych zaburzeniach nastroju i zawierają w sobie, np. wyciąg z dziurawca. Roślina przyspiesza przemianę materii i łagodzi dolegliwości układu pokarmowego, np., bóle brzucha. Wyciąg z dziurawca polecany jest osobom z łagodnymi nastrojami depresyjnymi (np. z jesienną chandrą). Stosowanie dziurawca może powodować nadwrażliwość na słońce, co prowadzi do poparzeń skóry i bólów głowy. Inne lekarstwa dostępne bez recepty to np. Deprim, Deprisan, Depresanum.