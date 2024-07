Nadmiar progesteronu u mężczyzn może powodować wiele komplikacji zdrowotnych. Uważany za typowo żeński hormon, odgrywa również ważną rolę w organizmie mężczyzny.

Progesteron u kobiet umożliwia zagnieżdżenie zarodka w błonie śluzowej macicy i utrzymanie ciąży. Ułatwia również owulację i zapobiega nadmiernemu rozrostowi endometrium.

Progesteron a ginekomastia

Ginekomastia objawia się łagodnym powiększeniem męskiego sutka. Powoduje ona często problem natury estetycznej. Zbyt wysoki poziom progesteronu prowadzi do zwiększenia rozmiarów piersi i odkładania się tłuszczu. Taka ginekomastia nazywa się ginekomastią progesteronową.

Nadmiar progesteronu a erekcja

Zbyt duża ilość progesteronu prowadzi do zaburzeń erekcji, niskiego libido i oligospermii (obniżonej ilości plemników w nasieniu). Spowodowane jest to blokowaniem przez hormon związku DHT.

Skutki nadmiaru progesteronu u mężczyzn

Zbyt wysoki poziom progesteronu u mężczyzn może prowadzić do:

depresji,

ospałości,

zmęczenia,

niskiego libido,

utraty włosów,

zaniku mięśni,

katabolizmu,

odkładania się tłuszczu,

suchość skóry,

niepłodności.

Zalety progesteronu

Mimo że progesteron w nadmiarze szkodzi, to jednak pozwala on również zapobiegać rozwojowi chorób prostaty. Hamuje on przekształcenie testosteronu w związek dihydrotestosteronowy, który w dużej ilości może prowadzić do rozwoju raka prostaty.