Melasę buraczaną można wykorzystać jako zamiennik cukru i stosować do wypieków, naleśników czy sosów. W przemyśle wykorzystywana jest przy produkcji alkoholi.

Produktem ubocznym procesu powstawania cukru buraczanego jest melasa buraczana. Jest ona bardziej wartościowa niż sam cukier, może zatem sprawdzać się jako jego zdrowszy zastępca.

Właściwości melasy buraczanej

Melasa buraczana ma mniej wartości odżywczych od melasy trzcinowej. Melasa trzcinowa zawiera około 38% sacharozy, buraczana z kolei już 50%. Oprócz cukru melasa buraczana zawiera wapń, magnez, potas oraz żelazo, a także witaminę B6. Wapń bierze udział w procesie krzepnięcia krwi, a także wpływa korzystnie na przekazywanie impulsów nerwowych, wspomagając pracę układu nerwowego. Magnez również korzystnie wpływa na pracę mózgu, a dodatkowo wspomaga działanie układu sercowo-naczyniowego. Potas z kolei odgrywa istotną rolę w kontrolowaniu ciśnienia krwi, jak i niezbędny jest do prawidłowej pracy nerek. Żelazo natomiast sprzyja utrzymaniu odporności organizmu i odrywa istotną rolę w procesie dostarczania tlenu poszczególnym komórkom ciała.

Dla porównania cukier biały podczas procesu oczyszczania zostaje pozbawiony tych składników odżywczych i w efekcie dostarcza do organizmu jedynie tzw. puste kalorie, czyli kalorie pozbawione wartości odżywczych.

Zastosowanie melasy buraczanej

Melasa buraczana ma konsystencję syropu i sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest słodki smak. Może służyć zarówno jako samodzielny dodatek do kanapki jak i jako składnik sosów, naleśników, wypieków czy konfitur. Jako zastępnik cukru melasa może być stosowana również do słodzenia herbaty czy kawy. W przemyśle wykorzystywana jest m.in. do barwienia i aromatyzowania napojów alkoholowych.

Oprócz melasy buraczanej w sklepach można znaleźć również melasę trzcinową oraz melasę z karobu, czyli mączki chleba świętojańskiego.

