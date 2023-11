Marynowane patisony to ciekawy dodatek do obiady czy kanapek. Ich przygotowanie jest bardzo proste i nie zajmuje zbyt wiele czasu. Patisony to warzywa z rodziny dyniowatych, maja dużo wartości odżywczych i są bardzo smaczne. Będą świetnym urozmaiceniem dla papryki marynowanej i ogórków marynowanych.

Patisony to produkt niedoceniany w polskiej kuchni, a można z nich przyrządzić wiele ciekawych potraw. Świetnie smakują te faszerowane i pieczone czy smażone krążki w cebuli. Są ciekawym dodatkiem do sałatek lub lecza z cukinii.

Patisony - składniki odżywcze i właściwości zdrowotne

Patisony to doskonałe źródło wielu witamin i składników odżywczych, takich jak:

witamina C,

witaminy z grupy B - B1, B2,

wapń,

fosfor,

żelazo,

magnez,

karoten.

Owoce patisona są lekkostrawne i regulują przemianę materii. Zawierają także niewiele kalorii - jedynie 10 kcal w 100 g produktu, to świetny wybór dla osób na diecie odchudzającej. Ponadto mają działanie antyoksydacyjne i wspierają układ odpornościowy. Wspomagają prawidłową pracę mięśni i ścięgien. Duża zawartość beta-karotenu zapobiega nowotworom.

Najwięcej witamin i składników odżywczych mają młode patisony. Ważne jest jednak to, żeby ich nie obierać, w skórce kryje się wiele cennych składników.

Przepis na marynowane patisony

Składniki na marynowane patisony

2 kg małych patisonów

2 cebule

czosnek

ziarna pieprzu czarnego

ziele angielskie

gorczyca

koper

Składniki na zalewę do patisonów

1,5 l wody

1,5 szklanki octu

8 łyżek cukru

2 łyżki soli

Jak zrobić marynowane patisony?

Małe patisony tylko myjemy, większe kroimy na ćwiartki. Patisony układamy ściśle w słoikach. Do średniego słoika dorzucamy: 3 ziela angielskie, 3 ziarna pieprzu, 5-8 ziaren gorczycy, 1/2 ząbka czosnku, 1/4 cebuli i gałązkę kopru. W garnku przygotowujemy zalewę. Wodę gotujemy z octem, dodajemy cukier i sól. Zalewamy wszystkie słoiki i dokładnie zakręcamy. Wkładamy do gotującej się wody, ma zakrywać słoiki do 3/4 wysokości. Pasteryzujemy przez 15 minut. Kładziemy do góry dnem, aż do wystygnięcia.