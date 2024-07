Młody bób jest idealnym wyborem na lekkie, letni posiłek. Jest to niezwykle smaczna, a zarazem zdrowa, roślina strączkowa o niezwykłych właściwościach. Odpowiednio przygotowany bób jest mięciutki i rozpływa się w ustach. Można go jeść samego, z dodatkiem masła i koperku, ale sprawdzi się również w wielu daniach. Jeśli znudziła się Wam klasyczna wersja, wypróbujcie przepisy na kotleciki z bobu i bób w sosie fistaszkowym.

Idealne ugotowanie bobu to trudna sztuka. Nie można go gotować zbyt długo, aby zachował swoje niezwykłe właściwości, kolor i jędrność. A jedzony na surowo nie ma aż tyle walorów smakowych. Bób ma wiele właściwości zdrowotnych, a zbyt długie gotowanie sprawia, że traci on ponad 40% witamin i składników odżywczych względem surowego produktu.

Przepis na zielone kotleciki z bobu

Składniki na zielone kotleciki z bobu (na 4 porcje):

500 gramów ugotowanego i ostudzonego bobu w łupinkach,

1 szklanka ugotowanej kaszy jaglanej,

1 drobno posiekana cebula,

2 obrane i zmiażdżone ząbki czosnku,

sól,

pieprz,

pół pęczka natki pietruszki,

olej do smażenia,

pół szklanki bułki tartej, rozdrobnionych płatków owsianych czy ziarenek sezamu do panierowania kotlecików.

Czas wykonania: 30 minut (bez czasu stygnięcia bobu i kaszy)

Stopień trudności: łatwe

Jak przygotować kotleciki z bobu?

Zmiksuj nieobrany bób z kaszą jaglaną. Usmaż cebulę na odrobinie oleju. Połącz w dużej misce masę z bobu i kaszy z cebulą, czosnkiem i natką pietruszki. Dopraw solą i pieprzem, wymieszaj i uformuj małe kotleciki. Obtocz je w bułce tartej, smaż z obu stron na złoty kolor i odsącz z nadmiaru tłuszczu. Podawaj z pieczonymi ziemniakami, ryżem z sosem grzybowym, surówkami, warzywnymi dipami czy domowym keczupem.

Przepis na ostry bób w sosie z fistaszków

Ostrość potrawy możesz modyfikować, dodając większą ilość ostrej papryczki chili (uwaga na bardzo ostre pestki!).

Składniki (na 4 porcje):

500 gramów ugotowanego, ostudzonego i obranego bobu,

4 łyżki masła orzechowego z obranych i zmiksowanych fistaszków,

pół wypestkowanej ostrej papryczki chili,

1 średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

1 szklanka bulionu warzywnego z kostki,

3 łyżki oleju,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżeczka mielonego kuminu.

Czas wykonania: 30 minut (bez czasu stygnięcia bobu)

Stopień trudności: łatwe

Jak przygotować bób w sosie z fistaszków?

Na rozgrzanym oleju smaż przez 5 minut pokrojoną w pióra cebulę, dorzuć rozgniecione ząbki czosnku, cieniutkie plasterki ostrej papryczki i przyprawy.

Po 1 minucie dolej bulion i doprowadź do wrzenia.

Wmieszaj masło orzechowe i mieszaj do powstania kremowego sosu.

Dodaj obrany bób, dopraw solą i pieprzem.

Podawaj z ryżem lub makaronem.