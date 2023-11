Bób to jedna z najciekawszych i najdłużej uprawianych roślin strączkowych na świecie. To idealne źródło białka i błonnika dla osób na diecie i wegetarian. Bób jest bardzo prosty w przygotowaniu, ma ciekawy smak i wiele wartości odżywczych. Jakie dania można przygotować z bobu? M.in. bób po sycylijsku, sałatkę z bobem lub makaron z bobem. Przygotowaliśmy dla Was szybkie i proste przepisy na dania z bobu.

Reklama

Bób - wartości odżywcze i właściwości zdrowotne

Bób to jedno z najlepszych źródeł białka, polecany jest szczególnie dla wegetarian i wegan. Przy tym charakteryzuje się niską zawartością tłuszczu. Jest także niskokaloryczny - w 100 g zawiera się jedynie 88 kcal. Mała ilość kalorii i duża zawartość błonnika sprawia, że jest to idealny wybór dla osób na diecie. Po zjedzeniu bobu jesteśmy syci na długie godziny, mimo że nie zjedliśmy zbyt dużo kalorii.

Jedzenie bobu zapobiega zakwaszeniu organizmu. Tego typu działanie alkalizujące mają wapń, sód, potas i magnez występujące w roślinie. Dodatkowo lektyny w nim zawarte chronią przez chorobą nowotworową jelita grubego. Bób jest także doskonałym źródłem witamy K, tiaminy i ryboflawiny.

Jak ugotować bób?

Sezon na bób zaczyna się w czerwcu i trwa do końca lipca.

Bardzo ważne jest to, aby wybrać młody, świeży bób. Można go rozpoznać po jasnozielonej barwie. Bób dokładnie płuczemy w zimnej wodzie. Wrzucamy na wrzątek i gotujemy bez soli przez 5-10 minut, w zależności od upodobań. Następnie odsączamy na sicie i przelewamy zimną woda. Podajemy z masłem, solą, pieprzem i ulubionymi przyprawami - świetnie będą pasować czosnek, chili, zioła prowansalskie lub koperek.

©Unclesam/Fotolia

Proste przepisy na dania z bobem

Przepis na bób po sycylijsku

500 g bobu

3 łyżki oliwy z oliwek

sól himalajska i świeżo mielony pieprz

łyżka suszonego oregano

ząbek czosnku

Ugotuj bób bez soli. Odsącz na sitku i zalej zimną wodą. Obierz wszystkie ziarna ze skórki. Dodaj oliwę i przyprawy. Dokładniej zamieszaj i odstaw na minimum 2 godziny.

Przepis na sałatkę z bobem i kaszą gryczaną

50 g kaszy gryczanej

200 g bobu

50 g szpinaku "baby"

200 g pomidorków koktajlowych

3 łyżki oliwy z oliwek

sól, pieprz, zioła prowansalskie

ząbek czosnku

sok z połówki cytryny

Kaszę gryczaną ugotować z odrobiną soli. Bób ugotować zgodnie z przepisem powyżej. Pomidorki koktajlowe przeciąć na pół. Czosnek zmiażdżyć przez praskę. Wszystkie składniki wymieszać. Doprawić oliwą, czosnkiem, cytryną i ziołami.

Przepis na makaron z bobem

szklanka ugotowanego i obranego bobu

100 g makaronu tagliatelle

200 ml śmietany kremówki

2 łyżki koperku

2 łyżki oliwy z oliwek

parmezan lub płatki drożdżowe nieaktywne

ząbek czosnku

sól i świeżo mielony pieprz

Makaron ugotować al dente. Do garnka z makaronem dodać posiekany czosnek i oliwę. Podsmażyć minutę. Zalać śmietaną kremówką. Podgrzewać aż sos się zredukuje i doprawić do smaku. Podawać z parmezanem i koperkiem.