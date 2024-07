Koktajle z truskawek można przyrządzać na wiele sposobów, np. dodając liście zielonej sałaty. Do przygotowania takiego napoju potrzebne są: truskawki, blender, jogurt naturalny oraz warzywa i owoce, które najbardziej lubisz.

Owocowe koktajle przygotowane z lekkich i zdrowych produktów, takich jak jogurty naturalne i truskawki, stanowią ciekawą odmianę dla słodkich przekąsek. Koktajle truskawkowe czy bananowe są syte, a ich delikatna konsystencja nie obciąża żołądka. Owoce mają w sobie wiele witamin, np. truskawka to bogactwo witaminy C, której odpowiednia ilość w organizmie naturalnie pobudza metabolizm.

Koktajl z mrożonych truskawek i jagód goji

Jagody goji to naturalne źródło witaminy C – w 100 g tych owoców znajduje się 2500 mg witaminy C.

Składniki:

schłodzony jogurt naturalny (lub maślanka) - 1 litr,

mrożone truskawki - 400-500 g,

suszone jagody goi - 1 szklanka,

- 1 szklanka, miód (do smaku).

Sposób przygotowania:

Jogurt naturalny, mrożone truskawki oraz jagody goi zmiksuj na jednolity płyn . Truskawki, aby nie były bardzo twarde, warto wyjąć z zamrażalnika 15 min wcześniej.

. Truskawki, aby nie były bardzo twarde, warto wyjąć z zamrażalnika 15 min wcześniej. Jeśli koktajl jest zbyt kwaśny możesz dodać odrobinę miodu. Koktajl truskawkowy można dodatkowo ozdobić posypując go jagodami goji.

Podawaj zaraz po przyrządzeniu.

Koktajle z truskawek i bananów

Do tradycyjnego koktajlu z truskawek i bananów potrzebne są: świeże owoce, jogurt naturalny oraz odrobina mleka. Jeśli chcesz, żeby smoothie było bardziej słodkie, dodaj więcej bananów, jeśli zaś bardziej kwaśne – więcej truskawek.

Składniki:

świeże truskawki - około 10 sztuk,

duży dojrzały banan,

jogurt naturalny - 250 g,

odrobina mleka.

Sposób przygotowania:

Truskawki, banana, jogurt oraz mleko wrzuć do jednego naczynia i zmiksuj.

Jeżeli chcesz, aby koktajl owocowy był bardziej płynny, dodaj więcej mleka.

W przepisie nie ma cukru ani miodu, ponieważ banan sam w sobie jest już dość słodki. Tak przygotowany koktajl truskawkowo-bananowy schłodź w lodówce, bądź pij od razu.

Koktajl truskawkowo-bananowy z dodatkiem sałaty

Koktajle truskawkowe będą jeszcze zdrowsze, gdy doda się do nich zieloną sałatę. Wykonanie takiego owocowo-warzywnego smoothie jest bardzo podobne do tradycyjnego truskawkowo-bananowego, zachowane są tylko inne proporcje.

Składniki na:

świeże truskawki - około 100 g,

dojrzały banan,

jogurt naturalny - 400 g,

3 liście świeżej zielonej sałaty oraz kilka do dekoracji,

miód (do smaku).

Sposób przygotowania:

Truskawki (obrane z szypułek), banana oraz liście sałaty wrzuć do jednego naczynia i zmiksuj, aż płyn uzyska jednolity kolor.

Dodaj miód do smaku i ponownie zblenduj.

Przygotowany koktajl przelej do wysokich szklanek lub do eleganckich słoiczków i ozdób liśćmi sałaty, które zostały.

Koktajle z truskawek i kiwi

Koktajl z truskawek i kiwi możesz przygotować w dwóch wersjach: z likierem miętowym lub bez niego. Składniki podane w przepisie wystarczają na dwie szklanki truskawkowego smoothie.

Składniki:

świeże truskawki - ok 250 g,

1 kiwi (im więcej kiwi tym koktajl będzie kwaśniejszy),

jogurt naturalny lub kefir - 400g,

świeża mięta,

miód (do smaku).

Sposób przygotowania:

Truskawki wrzuć do jednego naczynia razem z obranym i pokrojonym na mniejsze części kiwi.

Zblenduj owoce.

Wlej jogurt, listki mięty oraz odrobinę miodu i zmiksuj raz jeszcze, aż uzyskasz jednolity płyn.

Koktajle truskawkowe z alkoholem

Aby wykonać „mocniejszą wersję” smoothie, wystarczy przyrządzić koktajl z truskawek i kiwi. Po zmiksowaniu owoców, dodaniu jogurtu, listków mięty oraz miodu, dodaj również odrobinę miętowego likieru. Składniki jeszcze raz zmieszaj i gotowe.

Smacznego!

