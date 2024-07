Relaksyna rozciąga mięśnie oraz uelastycznia stawy. Wspiera także rozkład kolagenu. Dzięki niej możliwe jest rozciąganie macicy podczas ciąży oraz urodzenie dziecka.

Reklama

Relaksyna to hormon, który pojawia się w ciele kobiety podczas ciąży. Dzięki niemu organizm może przygotować się do porodu, gdyż mięśnie, stawy, tkanki i więzadła stają się miękkie i elastyczne. Niestety wytwarzanie relaksyny niesie za sobą skutki uboczne, np. bóle w okolicach łonowych oraz niekontrolowane upadki.

Czym jest relaksyna?

Relaksyna to jeden z hormonów, który znajduje się zarówno w ciele kobiety, jak i mężczyzny. Jest produkowana, w zależności od płci, przez ciałko żółte oraz prostatę. Hormon ten pojawia się w ciele kobiety jedynie w czasie ciąży, a wytwarza się w jajniku, macicy oraz łożysku. Relaksyna jest niezbędna podczas ciąży i porodu, gdyż rozciąga organizm i ułatwia wyjście dziecka z kanału rodnego.

Jak działa relaksyna?

Relaksyna w ciele kobiety spełnia następujące funkcje:

Zobacz także

zmniejsza skurcze macicy,

zmniejsza napięcie szyjki macicy, dzięki czemu łatwiej rozciągnąć mięśnie podczas porodu ,

, rozluźnia więzadła maciczne oraz stawy,

wspiera rozkładanie się kolagenu (białka tkanki łącznej), głównego składnika ścięgien, odpowiedzialnego za ich rozciąganie oraz elastyczność skóry,

rozluźnia połączenia kostne,

zmiękcza szyjkę macicy ,

, uelastycznia, zmiękcza i rozluźnia organizm,

pozwala macicy rozrastać się podczas ciąży (gdy rośnie dziecko).

Relaksyna podczas ciąży

Relaksyna jest hormonem niezbędnym podczas ciąży. Dzięki niemu ciało przygotowuje się do porodu. Bez relaksyny macica nie mogłaby się swobodnie rozrastać i uelastyczniać wraz ze wzrostem dziecka. Dzięki temu hormonowi wszystkie mięśnie, stawy i więzadła, które biorą udział w porodzie, stają się bardziej miękkie, rozluźnione i mniej napięte. Niestety działanie relaksyny wiąże się również z przykrymi dolegliwościami. Hormon ten na tyle zmiękcza całe ciało, że kobieta czuje się niczym z gumy. Mogą pojawić się niekontrolowane upadki, a w efekcie kontuzje (np. zwichnięcia, złamania, skręcenia). W wyniku rozluźnienia połączeń między kośćmi spojenia łonowego, ok. 28-32 tygodnia ciąży może dojść do bólu w okolicach łonowych. Należy wówczas dużo odpoczywać, zalecane są również ciepłe, rozluźniające kąpiele. Pod koniec ciąży powinno się unikać długiego i intensywnego ruchu, gdyż wówczas łatwiej o upadek. Działanie hormonu może również prowadzić do wahań nastrojów oraz ogólnego złego samopoczucia.

Relaksyna podczas porodu

Najważniejszą rolę relaksyna odgrywa podczas porodu. To właśnie ona sprawia, że dziecko może w ogóle przejść przez kanał rodny. Dzięki wcześniejszym, wielotygodniowym przygotowaniom, mięśnie, kości, tkanki oraz więzadła stają się na tyle miękkie i elastyczne, by przepuścić przez nie noworodka. Oczywiście poród nie obędzie się bez bólu, jednak bez działania relaksyny proces ten nie byłby w ogóle możliwy.