Joga nidra (inaczej joga snu) to praktyka, która pozwala na głęboki relaks. W trakcie sesji przebywa się w stanie pomiędzy jawą a snem. Ten rodzaj jogi uwalnia od lęków i ułatwia rozwój osobisty.

Twórcą jogi nidry jest Swami Satyananda Saraswati z Bihar School of Yoga. Nazwa pochodzi od słów „yoga” (ukierunkowana świadomość, unia) i „nidra” (sen). Autor metody zaznacza, aby nie rozdzielać nazwy i nie tłumaczyć jej np. jako „sen jogiczny”, gdyż zatraca wtedy element nieskończonych możliwości.

Czym jest joga nidra?

Joga nidra jest to technika snu psychicznego. W trakcie praktyki przebywa się w stanie przytomności i zachowuje świadomość. Fale mózgowe działają w sposób zbliżony do tych pojawiających się w czasie snu. Swami Satyananda określa jogę nidrę jako stan pomiędzy jawą a snem. Jest ona bowiem kontrolowanym procesem, w trakcie którego wyłączane są wrażenia dochodzące ze świata zewnętrznego. Człowiek praktykujący jogę snu pozwala odpocząć swojemu umysłowi. W tzw. technice pratayahary zmysły, ciało oraz umysł są oddzielane od rzeczywistości zewnętrznej. Joga nidra pozwala na pełen relaks w zakresie fizycznym, umysłowym i emocjonalnym, co jest niezwykle istotne w obecnym świecie pełnym bodźców i informacji. To idealny rodzaj jogi dla początkujących, podobnie jak joga kundalini. Nie wymaga przygotowania fizycznego. Może ją praktykować w zasadzie każdy, kto tego chce. Ważne jest świadome podjęcie decyzji, bowiem oprócz relaksu ułatwia poznanie siebie. W trakcie praktyki jogi nidry istnieje możliwość połączenia się z podświadomością.

Uważność w jodze snu

Joga snu pozwala na rozpoczęcie procesu introspekcji czyli analizy własnych przemyśleń i stanów psychicznych. Ułatwia dokładniejsze skupienie się na własnym wnętrzu i pomaga zachować uważność. Ćwiczenia fizyczne i psychiczne w trakcie praktyki mają na celu wyciszenie. Poprzedzają one sesję właściwą i obejmują pozostawanie w asanach oraz ćwiczenia oddechowe. To, co dzieje się w trakcie sesji można porównać do podróży w głąb siebie. Przed rozpoczęciem praktyki warto postawić sobie cel na konkretną sesję. Może to być uspokojenie się lub zmiana niezdrowego nawyku na poziomie podświadomości. Podczas jogi snu niektórzy przypominają sobie znaczące wydarzenia z przeszłości, które ułatwiają im zrozumienie własnego postępowania. Inni widzą kolory lub po prostu obserwują to, co dzieje się w ich ciele i umyśle. Stan pełnego rozluźnienia zapewnia możliwość duchowego rozwoju i tzw. integracji. Integracja to etap w rozwoju osobistym porównywany do wewnętrznej równowagi i dystansu do otaczającego świata. Pozwala on w pełni zrozumieć siebie i działać w zgodzie ze sobą. Dobre samopoczucie zwiększa poczucie jedności z innymi ludźmi, co wzbogaca życie praktykującego i jego otoczenie. Jogę snu najlepiej praktykować późnym wieczorem, niedługo przed zaśnięciem. W trakcie sesji lub w noc po niej mogą pojawić się nieprzyjemne doznania. Podświadomość informuje w ten sposób o problemach do przepracowania. Rozpoczyna się tzw. proces, który warto kontynuować zarówno w trakcie rozwoju osobistego, jak i podczas praktyki jogi snu.

Zalety regularnej praktyki joga nidra

Regularna praktyka jogi nidry ma wiele zalet:

