Jazda na łyżwach, oprócz dobrej zabawy, daje wiele zdrowotnych korzyści. Uprawianie łyżwiarstwa poprawia elastyczność stawów, wzmacnia mięśnie nóg, a także pobudza do bardziej efektywnej pracy układ sercowo-naczyniowy.

Reklama

Godzina jazdy na łyżwach pozwala spalić od 300 do 800 kalorii, w zależności od intensywności treningu. Odkryte bądź kryte lodowiska miejskie wyposażone są w wypożyczalnie łyżew, dlatego do wykonywania sportu zimowego nie trzeba się specjalnie przygotowywać.

Jazda na łyżwach – zalety

Regularna jazda na łyżwach, jak i uprawianie innych sportów, powoduje wydzielanie się endorfin, czyli hormonów szczęścia. Dzięki temu po wysiłku fizycznym poprawia się sprawność umysłu i zdolność koncentracji. Po treningu człowiek jest pozytywnie nastawiony do świata, ma lepszy nastrój i zwiększa się jego odporność na stres.

Twoje dziecko marzy o nowych łyżwach? Już dziś pobierz oferowany przez Intersport kod promocyjny i spełnij jego marzenia.

Jazda na łyżwach a kształtowanie sylwetki

Trening na łyżwach wzmacnia mięśnie, zwłaszcza nóg, ud oraz pośladków. W czasie jazdy angażowane są również górne części ciała, czyli brzuch, ramiona i plecy, w szczególności ich dolna partia. Jazda na łyżwach poprawia koordynację, gdyż w trakcie aktywności ćwiczy się balans ciałem i jego równowagę. Uprawianie łyżwiarstwa uelastycznia stawy, przede wszystkim na stopie i w kolanie.

Wytrzymałość na wysiłek fizyczny

Regularna jazda na łyżwach zwiększa wytrzymałość ciała na wysiłek fizyczny. Z każdym kolejnym treningiem można jeździć dłużej i pokonywać dłuższe dystanse, odczuwając mniejsze zmęczenie niż wcześniej.

Układ oddechowy i sercowo-naczyniowy

Łyżwiarstwo pozytywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy i oddechowy. Regularne treningi zmniejszają zatem ryzyko zawału czy choroby niedokrwiennej serca oraz redukują poziom złego cholesterolu. Jazda na łyżwach, zwłaszcza po zewnętrznych lodowiskach, rewelacyjnie dotlenia organizm, przez co mózg pracuje sprawniej i poprawia się koncentracja.

Lodowiska całoroczne

Jazdy na łyżwach jest stosunkowo łatwa dostępność lodowisk. Placówki otwarte pozwalają cieszyć się jazdą na świeżym powietrzu, jednak jest to atrakcja sezonowa. Z kolei lodowiska całoroczne to zamknięte hale, gdzie można uprawiać łyżwiarstwo niezależnie od warunków atmosferycznych i pory roku.

Dla kogo jazda na łyżwach?

Jazda na łyżwach powoduje lekki nacisk na stawy, przez co nie jest to aktywność dla każdego. Łyżwiarstwo to także sport w którym łatwo o kontuzję, dlatego z lodowiska powinny zrezygnować osoby:

Reklama