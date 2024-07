Zanim zasadzisz drzewo, wybierz odpowiedni typ i wielkość. Uwzględnij potrzeby rośliny i skonfrontuj je z warunkami w ogrodzie. W ogrodzie sprawdzą się np. graby, brzozy, jabłonie, grusze, sosny i świerki.

Drzewo w ogrodzie jest dobrym sposobem na uzyskanie cienia, osłonę przed ciekawskimi sąsiadami oraz zredukowanie hałasów oraz zanieczyszczeń powietrza. Zarówno małe, jak i duże okazy ubogacają krajobraz i wtapiają się w architekturę. Ważne jednak, by wybrać drzewa, które będą współgrały z pozostałymi roślinami i charakterem ogrodu. Pozbycie się wieloletniego drzewa może okazać się trudne i wymaga pozwolenia ze strony urzędu gminy lub dzielnicy.

Zanim wybierzesz drzewo

Przed wyborem drzewa koniecznie zastanów się, gdzie będzie stało. Zapoznaj się z opisami poszczególnych gatunków. Dzięki temu dowiesz się, na jaką wysokość rośnie roślina, ile lat żyje i czy ma rozłożystą koronę. Będziesz też wiedzieć, w jaki sposób pielęgnować drzewo, np. czy je przycinać albo podlewać. Pamiętaj, by nie sadzić roślin zbyt blisko domów, gdyż za jakiś czas mogą stanowić zagrożenie dla konstrukcji (np. podczas burz czy wichur) i mocno zacieniać swoją okolicę.

Drzewa liściaste

W ogrodzie czy na działce warto zasadzić kilka drzew liściastych.

Dobrze sprawdzają się takie gatunki jak:

dąb,

brzoza,

jesion,

katalpa,

głóg,

lipa,

grab,

klon w tym odmiany rodzime jak i azjatyckie – japoński i palmowy,

wierzba,

wiąz.

W małych ogrodach warto postawić na niewielkie drzewa, np. klon (piękne są klony japońskie i palmowe), jawor, wierzba babilońska, surmia bignoniowa lub brzoza. Mogą być wysokie, lecz ważne, by charakteryzowały się niewielkim obwodem. Z kolei w dużym ogrodzie nie ma ograniczeń, co do wielkości i grubości drzew.

Drzewa iglaste

Większość tego typu roślin zachowuje igły i swoją barwę przez cały rok. Dzięki temu są świetnym wystrojem również zimą. Iglaki mogą być niewielkie, wręcz karłowate (jak np. niektóre odmiany świerka czy sosny) oraz bardzo wysokie (np. sosna żółta). Drzewa iglaste mogą rozwijać się nawet na piaszczystych, suchych glebach, kwaśnych i słabej jakości. Nie potrzebują specjalnej pielęgnacji ani nawodnienia i są długowieczne.

W ogrodzie świetnie powinny się sprawdzić następujące iglaki:

sosny,

świerki,

cisy,

modrzewie,

jodły.

Drzewa owocowe

Drzewa owocowe sprawdzą się w mniejszych i większych przydomowych ogrodach, których gleba jest wysokiej lub średniej jakości. Niektóre gatunki mogą przemarzać zimą.

Jeśli chcemy się cieszyć owocami, warto zasadzić:

jabłonie

wiśnie,

grusze,

brzoskwinie,

śliwy,

czereśnie,

morele,

pigwy.

