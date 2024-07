Głównym pokarmem papug falistych są ziarna, np. owsa, prosa, lnu. Domowe ptaki mogą jeść też zieleninę oraz kolorowe warzywa, np. marchewkę lub seler. Dietę papug falistych urozmaica się owocami, jadalnymi kwiatami, kłosami świeżej trawy lub jajkiem ugotowanym na twardo.

Papugi najczęściej wybierane do domowych warunków, to: papugi faliste, świergotki, nimfy oraz łąkówki. Umownie nazywane są australijskimi papugami ziarnojadami, ponieważ ich głównym pożywieniem są nasiona.

Żywienie papug falistych – mieszanki ziaren i nasion

Papugi faliste głównie żywią się mieszankami ziaren. Gotowe mieszanki można kupić w sklepie albo skompletować samodzielnie. Dobrze, aby w pożywieniu dla ptaków znajdowało się proso (np. japońskie, senegalskie), nasiona oleiste (np. len, murzynek), kanar oraz owies. Od czasu do czasu, np. w sezonie letnim, do ptasiej klatki warto włożyć kawałek świeżego słonecznika. Dodatkiem do mieszanek mogą być nasiona, np. cykorii, trawy lub wiesiołka.

Co lubią papugi faliste oprócz ziaren i nasion– zielone warzywa i liście

Papugi faliste bardzo lubią jeść także zieleninę. Jest to w dużej mierze spowodowane tym, że w ich naturalnym środowisku ich pokarm jest w większości koloru zielonego. Z tego powodu, niektóre osobniki trudno przekonać do kolorowego pokarmu. Papugi mogą jeść praktycznie każdą jadaną przez ludzi zieleninę z wyjątkiem szczawiu i rabarbaru. Zawierają one bowiem szczawian, który może ptakom szkodzić. Papugom z reguły nie podaje się szczypioru, pora oraz sałaty niepochodzącej z ekologicznych upraw. Wśród warzyw, w żywieniu dziobatych lepiej wystrzegać się kalafiora, pomidora i papryki. Natomiast warto podawać liście, np. marchewki, brokuła lub rzodkiewki. Dobrze, aby listek lub kawałek zielonego warzywa znajdował się w codziennym menu papugi.

Zobacz także

Jak zróżnicować ptasią dietę

Głównym pożywieniem falistych papug jest ziarno, ale mogą one jeść dużo innych pokarmów. Warto zapewnić ptakom możliwie zróżnicowaną dietę.

Kłosy trawy warto podawać ptakom wiosną i latem, gdy są one najświeższe. Papugi mogą jeść także główki zboża, pod warunkiem, że nie jest ono pryskane.

Kiełki do jedzenia, sprzedawane w sklepie to również naturalne pożywienie papug. Ptaki można karmić zarówno niedojrzałymi nasionami, jak i już kiełkującymi.

Świeże gałęzie drzew dobrze, aby były dostępne dla papug przez cały rok. Ptaki chętnie je obgryzają. Najlepiej korzystać z gałęzi gruszy, jabłoni, brzozy albo wierzby.

Niezielone warzywa też stanowią pokarm dla ptaków, choć nie zawsze są tak chętnie jedzone jak np. zielenina. Niemniej jednak warto spróbować podać papudze np. marchewkę czy korzeń selera.

Owoce mogą być dodatkiem do codziennego ptasiego pokarmu. Papugom falistym podaje się najczęściej jabłko, maliny oraz jagody. Ptaków lepiej nie karmić awokado, bo może je otruć.

Jajko na twardo zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, które jest niezbędne do prawidłowego rozwoju papugi. Wystarczy raz w tygodniu włożyć do klatki całe jajko na twardo lub rozdrobnić je wcześniej widelcem.

Jadalne kwiaty, które może jeść papuga, to np. kwiaty jabłoni, stokrotki lub cykorii. Podając ptakowi ich płatki, należy wystrzegać się kwiatów, mających właściwości lecznicze, jak rumianek i szałwia. O ile w małych ilościach są one niegroźne, tak w większych mogą być trujące.