Przyczyny ślinotoku u psa mogą być bardzo różne, zaczynając od bólu zęba, kończąc na zatruciu pokarmowym, a nawet wściekliźnie. Gdy gęsta ślina u psa pojawia się niespodziewanie, a do tego dochodzi dziwne zachowanie pupila, np. nagła agresja lub otępienie, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Niektóre rasy psów ślinią się bardziej niż inne z powodu luźnych i obwisających warg. Jest to wręcz ich cecha charakterystyczna. Są nimi np: boksery, buldogi francuskie i angielskie, bernardyny, bloodhoundy. Mając takiego psa w domu, można założyć mu na szyję bandankę, dzięki czemu nie będzie chodził ciągle mokry.

Woda z pyska a ból zęba

Jednym z najczęstszych powodów ślinienia się psa, gdy nie zdarzało mu się to wcześniej, są problemy z zębami. U niektórych psów mogą to być wyrzynające się lub wypadające zęby, a u innych np. stan zapalny dziąsła.

Nadmierne ślinienie się psa spowodowane utknięciem ciała obcego w pysku

Pies do zabawy wykorzystuje różne przedmioty, np. plastikowe butelki czy drewniane patyki. Zdarza się, że nadmierne ślinienie się jest spowodowane tym, że kawałek plastiku lub drewna utkwił w podniebieniu lub dziąśle. Jeśli właściciel nie radzi sobie z wyjęciem ciała obcego z pyska, najlepiej zabrać czworonoga do weterynarza.

Woda z pyska a zatrucie pokarmowe i wścieklizna

Gęsta ślina u psa może pojawić się, gdy pupil zatruje się jedzeniem. Aby temu zapobiegać, najlepiej wszelkie resztki z obiadu wyrzucać do kosza zamiast karmić nimi psa. Nie zawsze to, co jest zdrowe dla człowieka, jest dobre dla zwierzęcia. Warto schować w niedostępne dla psa miejsca środki czystości, które przez nieuwagę właścicieli, może przegryźć i połknąć. Objawem zatrucia jest niepohamowany i nagły ślinotok. Pojawia się on także w przebiegu wścieklizny. Jeśli dodatkowo pies zaczyna zachowywać się inaczej niż zwykle, np. ma drgawki, jest agresywny lub zatacza się, jest to sygnał, aby natychmiast udać się do weterynarza.

Atak ślinotoku u psa w czasie podróży samochodem

Niektóre psy bardzo źle znoszą podróże. Atak ślinotoku w czasie jazdy samochodem, może świadczyć o tym, że pupil ma chorobę lokomocyjną. Lekarze weterynarii radzą, jeśli podróż autem z psem jest konieczna, nie karmić pupila przynajmniej kilka godzin przed podróżą. Trzeba tylko pamiętać, aby podawać psu wodę. Warto też, uchylić lekko okno w samochodzie, szczególnie gdy jest bardzo ciepło na dworze.