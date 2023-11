Sok z pigwy, czyli z polskiej cytryny, jest źródłem cennych witamin i składników mineralnych. To dzięki nim wykazuje właściwości prozdrowotne. O tym, jak zrobić sok z pigwy, powinny dowiedzieć się m.in. osoby borykające się z częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych.

Sok z pigwowca to idealny dodatek do rozgrzewającej herbaty. Można go przygotować z cukrem. Dobrym rozwiązaniem jest też sok z pigwy bez cukru, np. z ksylitolem lub miodem.

Pigwa – co to za owoc?

Pigwa pospolita (łac. Cydonia oblonga) to pochodząca z Azji roślina z rodziny różowatych. Nazywamy ją „polską cytryną”, co wynika z tego, że wiele osób dodaje ją do herbaty zamiast cytryny, która z uwagi na panujący u nas klimat, nie jest uprawiana. Dojrzewająca we wrześniu i październiku pigwa wygląda jak małe jabłko bądź gruszka. Surowy owoc jest kwaśny i twardy, dlatego najczęściej spożywa się go po wcześniejszej obróbce.

Sok z pigwy jest smaczny i w wyjątkowy sposób działa na zdrowie. Warto go spożywać z kilku powodów. Wszystkie one wynikają ze składu polskiej cytryny. Sok z pigwowca jest kopalnią witaminy C i witamin z grupy B. Stanowi źródło ważnych dla organizmu człowieka składników mineralnych – żelaza, wapnia, potasu, miedzi, magnezu, fosforu. Sok z pigwy, dodawany często do herbaty, obfituje również w polifenole, które wyróżniają się wysoką aktywnością przeciwutleniającą. Nie można też zapomnieć o pektynach obecnych w składzie tego owocu.

Właściwości soku z pigwy

Sok z pigwy może być pomocny zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych, czyli w okresie zwiększonej zachorowalności na infekcje górnych dróg oddechowych. Z uwagi na znajdujący się w owocu kwas askorbinowy, sok z pigwowca wykazuje właściwości, z których można korzystać zawsze, gdy pragnie się podnieść odporność własnego organizmu. Pomaga szybko wyleczyć się z przeziębienia i grypy.

Polska cytryna polecana jest też na problemy ze strony układu pokarmowego. Gotowany sok z pigwy przyspiesza przemianę materii i poprawia trawienie. Pozytywnie wpływa na działanie wątroby. Na korzystanie z niego powinny zdecydować osoby, którym dokuczają wzdęcia. Pomaga też uporać się z uporczywym paleniem w żołądku, czyli zgagą. Sok z pigwy, zwłaszcza przygotowywany bez cukru, jest polecany na odchudzanie, gdyż ogranicza wchłanianie cukrów.

W związku ze znajdującymi się w owocu antyoksydantami sok z pigwy ma właściwości, które można wykorzystać w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwory. Każdy, kto zastanawia się, jak się robi sok z pigwy, powinien wiedzieć, że warto poświęcić swój czas na jego przygotowanie. Poza wymienionymi właściwościami sok z polskiej cytryny ma dobroczynny wpływ na wzrok i oczyszcza organizm z toksyn. Z uwagi na wysoki poziom kwasu foliowego polecany jest przyszłym matkom.

Syrop z pigwy z cukrem - przepis

Składniki (na 20 porcji):

4 kg pigwy,

2 kg cukru.

Przygotowanie:

Dojrzałą pigwę umyj, usuń z niej gniazda nasienne i zmiel w maszynce do mięsa.

Za pomocą pieluchy tetrowej wyciśnij sok, połącz go z cukrem.

Sok rozlej do butelek lub słoików.

Sok z pigwy pasteryzuj przez 15 minut.

Sok z pigwy z ksylitolem - przepis

Biały cukier staje się produktem, który coraz częściej usuwamy z codziennego jadłospisu. Od dawna wiadomo, że jest on przyczyną wielu problemów zdrowotnych. Rezygnacja z cukru nie oznacza jednak rezygnacji ze wszystkiego, co słodkie. Biały cukier zastąpić ksylitolem, który smakuje zdecydowanie lepiej niż stewia i nie trzeba obawiać się jego szkodliwego wpływu. Co ważne, cukier brzozowy nie działa uzależniająco.

Składniki (na 20 porcji):

4 kg pigwy,

4 kg ksylitolu.

Przygotowanie:

Umytą pigwę pozbaw gniazd nasiennych, po czym posiekaj na plasterki.

Owoce przełóż do słoików (do ¾ wysokości naczynia), zasyp ksylitolem i odstaw na 5 dni w chłodne miejsce. W tym czasie codziennie ugniataj owoce w słoiku i systematycznie dosypuj ksylitolu.

Zakręć słoiki z pokrojoną pigwą i ksylitolem, po czym przełóż do lodówki.

Sok z pigwy z miodem - przepis

Zdrową alternatywą dla cukru jest też miód, który doskonale komponuje się z kwaśną pigwą. Sok z polskiej cytryny z miodem to idealny dodatek do rozgrzewającej herbaty podawanej w mroźny dzień.

Składniki (na 10 porcji):

20 owoców pigwy,

250 ml miodu z lipy.

Przygotowanie:

Z oczyszczonej pigwy usuń gniazda nasienne, po czym pokrój owoce na drobne kawałki.

Umieszczoną w słoiku pigwę zalej miodem i odstaw na 2–3 dni.

Sok puszczony przez owoce odcedź i wlej do butelki.

Jak pasteryzować sok z pigwy?

Aby sok z pigwy mógł być zdatny do spożycia przez dłuższy okres, należy go zapasteryzować. W tym celu trzeba zaopatrzyć się w czyste słoiki. Po wlaniu do nich soku szczelnie je zamknij. Dno dużego garnka wyłóż ściereczką, wlej wodę i włóż słoiki z sokiem. Gotuj przez ok. 15 minut w temperaturze 80 stopni. Po tym czasie słoiki wyjmij na blat lub stół wyłożony bawełnianą ściereczką, ułóż je do góry dnem.