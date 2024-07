Zaczynamy ćwiczyć z wielu powodów – chcemy wymodelować sylwetkę, poprawić sprawność, zadbać o zdrowie lub zrzucić zbędny tłuszczyk. Jak zacząć ćwiczyć w domu? Zdawałoby się, że wystarczy odpowiedzieć – wskakuj w dres i ćwicz! Żeby jednak nie zakończyć na jednorazowym treningu, trzeba się przygotować na kilka rzeczy i nie mieć wymówek.

Jak zacząć trenować? Zrób plan!

Niezależnie od tego, jaką dyscyplinę chcesz zacząć trenować, potrzebujesz racjonalnego planu. Ustal sobie kiedy możesz ćwiczyć – wybierz np. 3 dni w tygodniu i trzymaj się tego, żeby ćwiczenie weszło ci w nawyk. Dobrze jest wybrać jedną porę dnia. Jeśli wiesz, że wracasz zmęczony z pracy i marzysz tylko o kąpieli, serialu i łóżku, wstań godzinę wcześniej i poćwicz rano. Jednocześnie zaserwujesz sobie dawkę naturalnych endorfin na początek dnia.

Co i jak zacząć trenować w domu?

Nadchodzi pora treningu. Wskakujesz w strój, stajesz w salonie i zaczynasz się zastanawiać – co by tu teraz zrobić... W ten sposób po pierwsze tracisz czas, po drugie trening będzie chaotyczny. W zależności też od tego, jaki jest twój cel, dopasuj do niego ćwiczenia. Gdy czujesz, że ciało zesztywniało od długich godzin siedzenia za biurkiem, skup się na ćwiczeniach rozciągających. Jeśli chcesz wymodelować ciało, wybierz np. treningi Mel B, które pomogą unieść pośladki i wyrzeźbić talię osy. A może celem jest zrzucenie kilku kilogramów – wtedy skup się na tzw. ćwiczeniach fat burning. Żeby nadać strukturę swojemu treningowi, przygotuj sobie wcześniej plan ćwiczeń – możesz go spisać na kartce. Albo po prostu włącz płytę z gotowym treningiem.

Ćwicz w swoim tempie!

Dopiero wdrażając się w ćwiczenia, nie wymagaj od siebie zbyt wiele. To że Ewa Chodakowska robi na nagraniu deskę (plank) przez 2 minuty nie znaczy, że ty też musisz. Z czasem twoja forma będzie coraz lepsza i będziesz mógł wykonywać trudniejsze ćwiczenia dłużej. Jak tylko zaczynasz ćwiczyć – nie forsuj się! Nie wykonuj treningów codziennie, tylko daj organizmowi i mięśniom czas na regenerację.

Rób pomiary całego ciała, nie tylko wagi

Przede wszystkim pamiętaj, że na pierwsze efekty musisz trochę poczekać. Oczywiście zależy to też od tego, co było twoim celem. Kontrolując postępy nie poprzestawaj na ważeniu, ponieważ może to być mylące – gdy spalasz tłuszcz i w jego miejsce budujesz tkankę mięśniową, która jest cięższa. Lepiej sprawdzaj swoje wymiary. Nie zniechęcaj się też tym, jeśli w pewnym momencie waga stanie – to zupełnie normalne.

Znajdź coś motywującego

Jak zacząć ćwiczyć w domu? Z przyjemnością. Nie traktuj treningów jako kary, a jako czas dla siebie. Ćwicz przy ulubionej muzyce, wykonuj takie ćwiczenia, które sprawiają ci też frajdę. Możesz też ćwiczyć razem z przyjaciółką – najpierw intensywny trening, a potem babski wieczór z domowym spa. Mając perspektywę nagrody na pewno łatwiej będzie ci rozpocząć trening.