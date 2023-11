Regularne uprawianie sportu wymaga mobilizacji i wielu wyrzeczeń. Wiedzą o tym tylko ci, którzy mieli okazję trenować regularnie dłużej niż tylko kilka tygodni. Rozpoczęcie przygody ze sportem i jej kontynuowanie jest równie trudne, jak powrót do ćwiczeń po dłuższej przerwie. Osoby, którym zależy na sportowym comebacku powinny poznać i wcielić w życie praktyczne porady, które to ułatwiają.

Przyczyn zaprzestania regularnego uprawiania sportu jest wiele. Najczęściej wynika to ze stylu życia, który z powodu wielu obowiązków nie pozwala na systematyczne trenowanie. Częstym powodem są też różnego rodzaju problemy zdrowotne.

Sposoby na łatwy powrót do sportu

Rezygnacja z regularnej aktywności fizycznej wiąże się z konsekwencjami, które później utrudniają powrót do sportu. Zazwyczaj wiąże się to z:

pogorszeniem kondycji fizycznej i wytrzymałości organizmu,

osłabieniem cech mobilizacyjnych,

utratą znajomości z osobami, z którymi się ćwiczyło,

utratą uporządkowanego rytmu dnia i tygodnia,

pogorszeniem ogólnego samopoczucia.

Każda z powyższych kwestii może stanowić poważną przeszkodę we wznowieniu systematycznych treningów, niezależnie od dyscypliny. Aby powrót do sportu był udany i bezpieczny, należy:

wykonać podstawowe badania (morfologia krwi i EKG) przed wznowieniem treningów,

skonsultować się z trenerem lub instruktorem danej dyscypliny w celu ustalenia odpowiednich obciążeń,

jasno określić realne do zrealizowania cele (krótkofalowe i długofalowe),

stworzyć harmonogram treningó w,

w, urozmaicać zajęcia, aby unikać monotonii,

wdrożyć wartościową dietę bogatą w witaminy i minerały.

Jak wrócić do aktywności fizycznej po kontuzji?

W przypadku osób, które chcą wrócić do uprawiania sportu po długiej przerwie spowodowanej kontuzją, oprócz już wymienionych działań, trzeba większą uwagę poświęcić kwestiom zdrowotnym. Przede wszystkim zgodę na wznowienie treningów musi wydać lekarz znający historię choroby czy urazu. Po zleconych badaniach jest on w stanie nie tylko wydać fachową opinię na temat stanu zdrowia, ale też określić prawdopodobieństwo odnowienia się kontuzji.

Powrót do treningu właściwego na pełnych obciążeniach powinien być poprzedzony lżejszymi ćwiczeniami aerobowymi. Pomagają one przygotować ciało do wysiłku na większych obciążeniach i minimalizują ryzyko nawrotu urazu. Duże znaczenie ma również suplementacja. Aby była ona odpowiednia, warto skorzystać z pomocy dietetyka.