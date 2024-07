Nieodwzajemniona miłość jest źródłem smutku. Niezależnie od wieku i płci potrzeba czasu, aby pogodzić się z sytuacją. Naukowcy z Uniwersytetu Columbia, badając mózg, potwierdzili, że rozstanie sprawia ból psychiczny, ale i fizyczny.

Według terapeutki Rachel Sussman, powrót do równowagi po rozstaniu obejmuje zdrowienie, czyli fazę rozpaczy, poszukiwanie wsparcia, zrozumienie, czyli akceptację przyczyn rozstania, oraz transformację, czyli przemianę w osobę świadomą swojej wartości.

Jak poradzić sobie ze złamanym sercem?

Po pierwsze, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ból w wyniku złamanego serca jest naturalny i należy dać sobie czas na rozpaczanie z tego powodu. Nie warto jednak postrzegać zakończonego związku jako porażki. Każda relacja damsko-męska niesie bowiem ze sobą doświadczenia, które czynią człowieka mądrzejszym. Zakończony związek jest pretekstem do przemyśleń i wyciągnięcia wniosków. Warto zastanowić się: dlaczego związek zakończył się rozstaniem? Dzięki temu w przyszłości błędy nie będą powielane. Może okazać się, że obiektem zainteresowania są nieodpowiednie osoby. Informacje o pożądanych wartościach, preferowanym typie związku czy nieakceptowanych cechach będą pomocne w przyszłości.

Po rozstaniu nie szukaj łatwego pocieszenia

Po drugie, nie warto przejmować się samotnością, ponieważ to, jaka jest wartość człowieka, zależy od tego, kim jest, nie zaś od tego, z kim przebywa i kto znajduje się w jego najbliższym otoczeniu. Nie warto również szukać pocieszenia w używkach (alkoholu, przypadkowych kontaktach seksualnych), które negatywnie wpływają na zdrowie. To przejaw obwiniania siebie o rozstanie.

Złamane serce uleczą nowe przeżycia

Po trzecie, po zerwaniu warto otworzyć się na nowe relacje i doświadczenia. Bycie singlem nie oznacza konieczności zamknięcia się w domu. Wręcz przeciwnie: zerwanie skutkuje dodatkowym czasem, który można poświęcić sobie i przyjaciołom. Rozmowa z bliską osobą może przynieść ulgę, dlatego nie warto w tym momencie życia rezygnować z kontaktów. Znajomy spojrzy na sytuację z zewnątrz i pomoże dostrzec inne aspekty rozstania.

Przyjemności lekiem na smutek

Po czwarte, warto pozwalać sobie na przyjemności, na przykład zakupy lub zmianę wizerunku. Można zainwestować w siebie i zacząć uprawiać sport, rozpocząć dietę. Wpłynie to korzystnie nie tylko na zdrowie i sylwetkę, ale i na samopoczucie. Nowe zainteresowania poprawią atrakcyjność osoby po rozstaniu, co może pozytywnie wpłynąć na kolejny związek. Co istotne, nie warto desperacko poszukać nowego partnera.

Wybaczenie pomaga pogodzić się z rozstaniem

Po piąte, w związku z tym, że rozstanie w przyjaźni boli mniej, warto wybaczyć partnerowi. Nie można obwiniać siebie za to, co się stało, ani szukać winy w drugiej osobie. Warto pamiętać, by nie przekładać złych cech partnera na całą populację mężczyzn.

Nie wracaj do przeszłości

Po szóste, nie warto szukać pretekstów do kontaktów z byłym partnerem. Nawet przypadkowe spotkania nie są wskazane. Należy ostatecznie pożegnać się z przeszłością. W tym celu można nawet zdecydować się na usunięcie numeru telefonu partnera czy zablokowanie jego profilu w mediach społecznościowych.