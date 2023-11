Mazury to przede wszystkim kraina wielkich jezior, z której uroków warto skorzystać szczególnie latem. Zwłaszcza, że z łatwością można tam dostać się samochodem lub autokarem. Wypoczynek nad wodą i możliwość korzystania z mnóstwa atrakcji sprawiają, że z roku na rok pojawia się tam coraz więcej rządnych przygód przyjezdnych.

Mazurskie jeziora to przede wszystkim okazja do żeglowania i podziwiania jednych z piękniejszych w Polsce krajobrazów przyrody. W upalne dni nic nie daje takiej przyjemności, jak czas spędzony nad wodą. Zwłaszcza pod żaglami. Również na lądzie Mazury oferują wiele możliwości spędzania wolnego czasu – zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Urlop na Mazurach pod żaglami

Miłośnicy żeglarstwa co roku wyczekują wakacji, aby wyjechać na Mazury i cieszyć się urokami czasu spędzonego na łodzi. Wbrew pozorom na rejs może pozwolić sobie każdy, dlatego jeśli ktoś marzy o takiej wyprawie, nie powinien zwlekać. W portach działa coraz więcej firm, które zajmują się czarterowaniem różnej klasy jachtów. Oczywiście to rozrywka dla grupy, dlatego warto zdecydować się na nią wspólnie z rodziną lub znajomymi. Jeśli ktoś z ekipy ma dodatkowo patent, żeglowanie będzie dużo prostsze – zwłaszcza początki. Jeśli nie, nic straconego. W ofercie wypożyczalni są łodzie, które nie wymagają dodatkowych dokumentów, a ich wypożyczenie jest możliwe po 1-dniowym kursie obsługi, który uczy głównie, jak manewrować jednostką wśród innych łódek. Wystarczy przejrzeć zamieszczone oferty w internecie, zapoznać się z cennikiem i zebrać grupę przyjaciół – idealny przepis na wymarzone wakacje. To również świetny pomysł na urlop z rodziną. Dzieci będą zachwycone wykonując polecenia kapitana – ojca.

Wakacje pod żaglami to nie tylko przebywanie na wodzie, z dala od cywilizacji. Ci którzy lubią charakterystyczny zgiełk portów, smak świeżej ryby i wieczorne rozrywki, mogą zacumować na noc i skorzystać z miejscowych atrakcji. Giżycko czy Mikołajki zapewnią ich bez liku. Gwieździste niebo nad mazurskim jeziorem naprawdę robi wrażenie. Dodatkowo dostępne są tam wszelkie udogodnienia, np. ładowarki do akumulatorów, łazienki z prysznicami, a nawet pralnie. Większość łodzi jest obecnie tak wyposażonych, że można spać na pokładzie – nie trzeba więc wynajmować dodatkowego miejsca noclegowego.

Mazury - atrakcje, z których warto skorzystać

Warmia i Mazury to niezliczone sposoby na spędzanie wolnego czasu. Ponieważ wiele hoteli usytuowanych jest w pobliżu wody, widoki można nie tylko podziwiać z okna. To idealny sposób na spędzenie aktywnych wakacji. Można wybrać się na rowery wodne, których wypożyczalnie znajdują się najczęściej bezpośrednio przy ośrodkach. Na plażach dostępne są kolorowe pontony dla dzieci, a dla tych bardziej wymagających, którzy lubią skok adrenaliny i prędkość – skutery wodne czy narty. Takich atrakcji nie trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem, a często są w ofercie wybranych hoteli. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą wykorzystać opcję spływu kajakowego. Ta forma zwiedzania daje niezwykłą perspektywę podziwiania natury z bliska. Mazurskie jeziora połączone są licznymi rzekami i kanałami – kajakowa wyprawa dostarczy więc niezapomnianych wspomnień. Spływy mogą być jedno- lub kilkudniowe, dlatego warto zaplanować czas i trasę wcześniej, aby mieć pewność, że żadna z atrakcji nie zostanie pominięta. Jeśli decydujemy się na więcej niż jeden dzień, konieczny będzie nocleg przy szlaku. Dobrze wziąć ze sobą namiot i skorzystać z jednego z wielu miejsc kempingowych, z przygotowanym miejscem na ognisko i łazienkami. Jeśli po całym dniu przeprawy potrzebujemy odrobiny luksusu – właściciele okolicznych gospodarstw agroturystycznych przyjmą nas z otwartymi ramionami.

Urlop dla samotników?

Atrakcje na Mazurach kuszą co prawda gwarnymi portami i miasteczkami, ale znajdą tam również coś dla siebie ci, którzy chcą uciec od zgiełku miasta. Spacery w towarzystwie najbliższej osoby lub w samotności to wyjątkowa okazja do nadrobienia zaległości we dwoje lub po prostu naładowania akumulatorów. Malownicze wschody i zachody słońca, nocne rozmowy przy ognisku, a nawet próbowanie lokalnych przysmaków to wspomnienia, do których każdy chętnie wraca po wakacjach. Mazury to również gościnna agroturystyka. To opcja dla tych, którzy chcą w miłej i niezobowiązującej atmosferze spędzić kilka dni urlopu, przechadzać się po okolicznych lasach z aparatem w ręku, przeczytać zaległe książki czy skosztować lokalnych przysmaków. Z dala od miejskiego zgiełku wypoczywa się najlepiej i nawet jeśli nie dopisze pogoda, zawsze znajdą się atrakcje, z których można skorzystać. Dlatego to również idealne miejsce na wakacje z dziećmi – do ich dyspozycji są parki linowe, stadniny koni, a dla odważnych - możliwość zanurkowania w jeziorze i obejrzenia ryb pod powierzchnią. Dodatkowo nie trzeba pakować bagażu, aby zmieścić się w limitach linii lotniczych, jak ma to miejsce podczas zagranicznego wyjazdu. Ogranicza nas tylko pojemność własnego auta.