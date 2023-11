Reklama

Czarter jachtu i rejs po mazurskich jeziorach to świetny sposób na wypoczynek i okazja do spędzenia czasu w towarzystwie rodziny lub najlepszych przyjaciół. Łodzie są obecnie bardzo dobrze wyposażone i umożliwiają komfortowe pływanie od portu do portu.

Żeglowanie cieszy się coraz większą popularnością, a co ważniejsze jest obecnie dostępne dla każdego - niezależnie, czy posiada patent czy nie. Miłośników tej aktywności przyciągają w Polsce szczególnie uroki Mazur. Dlatego właśnie tam można łatwo wyczarterować jacht na rodzinną lub przyjacielską wyprawę.

Co trzeba wiedzieć przed wynajęciem jachtu?

Najważniejsze aby jacht był własnością firmy, która cieszy się dobrą opinią klientów, ponieważ daje to pewność, że jednostka będzie dobrze wyposażona i bezpieczna (przed sezonem jachty przechodzą dokładny serwis w macierzystym porcie). W zależności od standardu (i oczywiście ceny) łodzie są wyposażone we wszelkie udogodnienia - ciepłą wodę, ładowarki, które umożliwiają podładowanie akumulatorów w porcie, nowoczesną nawigację, a także system sterowania, który umożliwia wykonywanie szybkich i dokładnych manewrów w ciasnym porcie. To wszystko wpływa nie tylko na standard podróżowania, ale również bezpieczeństwo. Obecnie nawet duże jednostki są w stanie sprawnie obrócić się wokół własnej osi i szybko “zaparkować” na wskazanym miejscu w porcie. We wnętrzu standardem są już lodówki, telewizor, gniazdka z prądem itp.

Planując wodną wyprawę, warto wcześniej opracować trasę tak, aby odwiedzić najpiękniejsze miejsca. Ważny jest też wybór portów, które im są nowocześniejsze, tym bezpieczniejsze np. gwarantują dużą przestrzeń manewrową, co jest bardzo wygodne przy wspomnianym “parkowaniu”. Równie ważne, aby wpływające i wypływające łodzie miały zapewnione odpowiednie miejsce do mijania się. Takim portem jest np. Ekomarina w Giżycku, który został oddany do użytku w 2011 r. i zgodnie z opiniami odwiedzających, nie odbiega od najlepszych portów poza granicami kraju. Przybijający do mariny powinniśmy wcześniej sprawdzić też zaplecze socjalne - dostęp do budynków z toaletami, łazienkami, a także pralnią i suszarnią. W ten sposób można swobodnie wybrać się w rejs, bez konieczności zabierania ze sobą zbyt wielu bagaży.

Ile to kosztuje?

Ceny wypożyczenia jachtu zależą przede wszystkim od sezonu i jednostki. Najczęściej można wybierać między 6-, 8-, a 10-osobowymi łodziami. Lepiej opłaca się wynająć jacht w ciągu tygodnia niż tylko na sam weekend. Przykładowo, w zależności od modelu, w sezonie wysokim i w weekendy np. majowy, Boże Ciało itp. ceny wynajmu wahają się od 300 do ponad 800 zł (za czas od piątku do niedzieli lub sam weekend). W dni powszednie można liczyć na spore zniżki. Płacimy za wynajęcie całej jednostki, więc ostateczny koszt rozkłada się na wszystkich uczestników wyprawy. Zazwyczaj każdy udostępniający łódź pobiera też kaucję - w zależności od standardu jachtu od 500 do 1500 zł. Zwykle też w koszty wliczony jest darmowy postój w macierzystym porcie, a przy wynajmie na cały tydzień w pakiecie znajduje się dodatkowe paliwo. Należy pamiętać, że są firmy, które w tzw. sezonie wysokim decydują się tylko na udostępnienie jachtu na cały tydzień. Stali klienci mogą oczywiście skorzystać ze sporych rabatów. Koszty paliwa, opłat postojowych itp. pokrywają najemcy.

Żeglowanie bez patentu

Jeszcze kilka lat temu żeglowanie bez odpowiednich dokumentów, potwierdzających ukończenie specjalistycznego egzaminu, było niemożliwe. Obecnie polskie prawo zezwala na czarterowanie łódki, bez posiadania patentu. Są to głównie mniejsze jednostki z silnikami motorowymi o niewielkiej mocy, która nie może być większa niż 10 kW czyli około 13 koni mechanicznych. Według przepisów długość kadłuba nie może przekraczać 7,5 m.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że niezależnie od posiadanych dokumentów, na wodzie wszystkich obowiązują te same przepisy ruchu. Osoba, która najmuje jacht, bierze odpowiedzialność zarówno za jednostkę, jak i wszystkich na jego pokładzie. Dlatego też warto, aby ktoś na łodzi posiadał odpowiednie doświadczenie. Niektóre firmy, przed oddaniem jachtu, wymagają kilkugodzinnego kursu przygotowującego do sterowania jednostką. Ważna jest przede wszystkim znajomość zasad bezpieczeństwa poruszania się i umiejętność manewrowania łodzią. Jeśli szkolenie prowadzi doświadczony instruktor, bardzo szybko można opanować podstawy żeglowania. Zazwyczaj odbywa się pierwszego dnia czarteru. Firma, która oddaje jacht, często posiada też w ofercie pełen pakiet ubezpieczeń OC, AC i NNW, z którego warto skorzystać.

Reklama

Najlepiej jeśli na pokładzie znajduje się jednak osoba z patentem. Jeśli nie mamy dokumentów, ale żeglowanie sprawia nam przyjemność, warto zastanowić się nad kursem przygotowującym. Patent można otrzymać już po ukończeniu 14. roku życia i zdaniu egzaminu, który potwierdzi nabyte umiejętności.