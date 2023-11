Z pozoru mogłoby się wydawać, że joga ma na celu głównie rozciągnięcie mięśni i trudno dzięki niej zrzucić niechciane kilogramy. Nic bardziej mylnego – joga to doskonały sposób na szczupłą sylwetkę!

Reklama

Praktyka jogi jest stosunkowo statyczna, przynajmniej w porównaniu do zajęć typowo aerobowych, takich jak spinning, bieganie czy fitness. To, że podczas praktyki jogi nie wylewasz siódmych potów, nie oznacza jednak, że nie możesz schudnąć. Przeciwnie. Joga polega na wzmacnianiu i rozciąganiu mięśni oraz zwiększaniu świadomości ciała. Podczas praktyki jogi, wykonując poszczególne asany, zaczynają aktywować się słabe i zablokowane dotychczas mięśnie, a tkanka tłuszczowa, która odkładała się w tych częściach ciała, zaczyna… topnieć. Co się dzieje później? Sprawdźmy.

Aktywacja ciała

Ponieważ podczas wykonywania asan zwiększa się aktywność ciała – także tych jego części, które dotychczas pozostawały nieaktywne, wzrasta też prędkość spalania tłuszczu oraz zwiększa się przyrost mięśni. Pociąga to za sobą także przyspieszenie metabolizmu, lepsze trawienie i wzrost prędkości spalania kalorii.

Nie bez znaczenia jest także rozciągnięcie i wydłużenie mięśni – mimo iż mięśnie rosną, ich obwód się nie zwiększa.

Spalanie kalorii podczas jogi

To, że joga opiera się na statycznych asanach, nie oznacza, że podczas sesji jogi nie możesz się zmęczyć. Wiele zależy oczywiście od rodzaju jogi, połączeniu asan i dynamice sesji. Możesz zdecydować się np. na ashtangę jogę, która opiera się na szybkich przejściach między asanami.

Poza tym w Polsce pojawiają się miejsca, w których możesz ćwiczyć jogę w specjalnych warunkach – w pomieszczeniach, w których panuje wysoka temperatura. Wysiłek fizyczny i dwadzieścia kilka stopni w sali do jogi sprawiają, że znacznie szybciej możesz spalić kalorie.

Świadomie ciało i świadomy umysł

Praktyka jogi niesie za sobą wiele korzyści. Ćwicząc na macie, pracujesz nie tylko nad ciałem, ale także umysłem i duchem. Ta swoista równowaga ma przełożenie nie tylko na Twoją sprawność fizyczną, ale także umysłową, samopoczucie, kontrolę emocji czy podejście do odżywiania. Dużą rolę odgrywa praca nad długim, głębokim, świadomym oddechem, który nie tylko dotlenia organizm, ale także, a może przede wszystkim, pozwala się wyciszyć i uspokoić. Dzięki temu zmniejsza się poziom stresu, który często prowadzi do podjadania, utrudnia regenerację organizmu i zrzucenie nadmiaru kilogramów.

Reklama

Joga to swego rodzaju filozofia, której ważnym elementem jest higieniczne życie. Praktykując jogę, skupiasz się na oddechu, na własnym ciele i umyśle, dzięki czemu na co dzień możesz poczuć więcej energii i szczęścia. Masz świadomość ciała, wiesz, że aby być zdrowym i szczęśliwym, należy dobrze się odżywiać i zadbać o odpowiednią ilość snu. A zdrowa dieta i nocna regeneracja to prosta droga do szczupłej sylwetki.