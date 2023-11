Joga jest sposobem na relaks i wyciszenie, a jednocześnie oznacza pracę nad własnym ciałem. Ma tak wiele odmian, że każdy może znaleźć w niej coś dla siebie. Warsztaty z wykwalifikowanymi instruktorami, połączone z wyjazdem, to pomysł na spędzenie kilku wolnych dni, z dala od miejskiego zgiełku.

Reklama

Podczas gdy jedni szukają aktywnego sposobu na spędzenie weekendu majowego, inni marzą aby się wyciszyć i uciec od codziennych spraw. Chcą po prostu na chwilę zwolnić tempo. Dla takich osób są właśnie warsztaty jogi, które można połączyć z kilkudniowym wyjazdem szkoleniowym.

Relaks i medytacja

Joga to jednocześnie głęboki relaks połączony z pracą nad własnym ciałem. Ćwiczenia może zacząć każdy, ale warto robić to pod okiem specjalistów. Właśnie dlatego najlepsza opcja to kurs lub warsztaty, podczas których można się przekonać, czy to naprawdę aktywność dla nas. Nie ma znaczenia czy ktoś jest rozciągnięty i wygimnastykowany - podstawowe pozycje są tak opracowane, że może wykonać je każdy, a praktyka czyni mistrza.

Dodatkową zaletą jest to, że można ćwiczyć na świeżym powietrzu. Wystarczy mata gimnastyczna. Wiele szkół, wraz z początkiem wiosny i coraz cieplejszymi dniami, prowadzi zajęcia na świeżym powietrzu.

Pozycje można też ćwiczyć w domu, we własnym ogrodzie, a dla tych, którzy chcą zagłębić się w świat jogi, przygotowane są oferty wyjazdów. Szkoły jogi organizują warsztaty już w sprawdzonych miejscach, więc nie ma obaw, że warunki do relaksu i medytacji będą nieodpowiednie. To opcja spędzenia majowego weekendu również dla singli - nie każdy jedzie na warsztaty parami. Dlatego to świetna okazja do poznania nowych ludzi i zawarcia interesujących przyjaźni. Często wybierane miejsca znajdują się w parkach krajobrazowych, które sprzyjają pieszym wędrówkom.

Czy można połączyć jogę z fitnessem?

Power joga jest dla tych, którzy lubią jogę, ale chcieliby ją połączyć z dynamiczną pracą nad własnym ciałem. Na tych zajęciach można naprawdę wycisnąć z siebie przysłowiowe “siódme poty”. Nowym trendem w fitnessie jest połączenie aktywności fizycznej z pozycjami jogi, aby nie tylko rozciągnąć, ale również wymodelować sylwetkę. Efekty są naprawdę zaskakujące, chociaż początki mogą dać w kość.

Reklama

Sesje power jogi są intensywne, dlatego wskazane dla osób, które chcą poprawić wytrzymałość i kondycję. Praca polega przede wszystkim na rytmicznych zmianach pozycji, w których kluczowe jest utrzymanie ciężaru własnego ciała. Po zajęciach ciało i umysł są pełne energii, pobudzone i gotowe do działania. Inaczej niż przy wykonywaniu klasycznych ćwiczeń, które mają na celu relaks i wyciszenie.