Z pasywno-agresywnym partnerem o wiele trudniej sobie poradzić niż z takim, którego zachowanie można jednoznacznie zinterpretować. Mówi jedno, a robi drugie, nie potrafi mówić o swoich potrzebach, z przy tym jest bardzo wrażliwy, żeby nie powiedzieć – przewrażliwiony. Jak reagować na agresję małżonka?

Reklama

Jak zachowuje się osoba pasywno-agresywna?

Po czym poznać, że partner stosuje wobec ciebie agresję nie wprost? Jest cały czas ponury i zrzędliwy – narzeka na wszystko, na co tylko może i jest zniechęcony do działania. Jednocześnie niechętnie słucha innych i korzysta z ich sugestii – jest bardziej skłonny do ich obwiniania, niż do wysłuchania rad. Ma tendencję do prokrastynacji i problem z realizowaniem celów, jakie zaplanuje. A do tego wszystkiego jest w nim mnóstwo niewyrażonych negatywnych emocji: gniewu, żalu i złości, które w połączeniu z bardzo dużą wrażliwością stanowią mieszankę wybuchową. Taka osoba będzie miała pretensje zarówno w sytuacji, gdy nic nie powiesz, jak i gdy zwrócisz jej uwagę. Często ucina rozmowę mówiąc „dobra”, „nieważne”, „jak chcesz”.

Dlaczego partner jest agresywny?

Osoby pasywno-agresywne łączą dwie cechy:

bardzo krytyczni rodzice, którzy przyczynili się do wiecznej obawy przed krytyką;

wiele rozczarowań w życiu.

Ludzi ci nie są więc tacy z własnego wyboru i potrzebują wsparcia, żeby zacząć zachowywać się bardziej konstruktywnie.

Jak go wspierać i jak reagować na agresję męża?

Sygnały ostrzegawcze - przede wszystkim trzeba zacząć od zrozumienia, czym jest pasywna agresja. Nie da się żyć z taką osobą, jeśli nie rozumie się, dlaczego tak się zachowuje. Obserwuj męża i staraj się zauważyć, co powoduje, że wybucha – jakie to są sytuacje, czy zawsze dotyczą tego samego tematu? Co tak naprawdę go gryzie?

Zobacz także

Oswój gniew i nie daj się sprowokować – jeśli raz poprosisz męża, by coś zrobił, a on niby się zgodzi, ale cała jego postawa i ton głosu krzyczą „nie ma mowy”, za jakiś czas pewnie będziesz musiała go o to poprosić ponownie. Jeśli jednak konieczna jest kolejna prośba, prawdopodobnie zaczyna demonstrować bierną agresję. Powiedz sama do siebie, że próbuje cię zezłościć i sprowokować kłótnię, ale ty nie będziesz napędzała tej spirali agresji. Dobrze wiesz, co kryje się za jego odwlekaniem. Jest z jakiegoś powodu zły, nawet niekoniecznie na ciebie, ale nie chce wyrazić tego wprost.

Mów konkretnie o swoich oczekiwaniach – powiedz mężowi konkretnie, czego od niego oczekujesz, np. że chcesz, żeby do wieczora wyniósł śmieci czy żeby jeszcze przed wieczornymi wiadomościami wyprowadził psa na spacer. Bądź przy tym asertywna i stanowcza, ale nie agresywna.

Wspieraj męża w podejmowanych przez niego decyzjach – pomóż mu budować jego zachwianą pewność siebie.

Pozbądź się nierealnych oczekiwań – musisz się pogodzić z tym, że on nigdy nie zmieni się o 180 stopni, zresztą jak każdy z nas. Jeśli ma problem z wyrażaniem swoich emocji, nie stanie się najwylewniejszym mężem na świecie.

Jeśli zachowanie męża skutecznie dezorganizuje wasze życie, rozważ poszukiwanie pomocy u psychologa czy terapeuty małżeńskiego.