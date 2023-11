W okresie jesienno-zimowym dni są krótkie i dosyć wcześnie zapada zmrok. W przypadku wielu osób już powrót z pracy do domu odbywa się pod osłoną nocy. Nic więc dziwnego, że dosyć częstym problemem biegaczy jest odbywanie treningów po zmroku. Niezależnie od tego, czy ćwiczy się w warunkach miejskich, czy poza miastem kluczowe jest zadbanie o bezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o różnice wynikające z biegania za dnia i po zmroku, to mogą być one znaczące, ale tylko w określonych przypadkach. Ze względu na to, że organizm człowieka pracuje w określonych cyklach aktywności najważniejsze są godziny odbywania treningów.

Jak poprawić bezpieczeństwo podczas treningów po zmroku?

Przede wszystkim nie poleca się wykonywania treningu po godzinie 22. Wtedy bowiem organizm zazwyczaj przechodzi w tryb odpoczynku i jego możliwości mogą być słabsze. Poza godziną ćwiczeń bardzo ważny jest również wybór trasy. W trakcie dnia nie ma on takiego znaczenia, jak po zmroku. Wszystko dlatego, że pod osłoną nocy wzrasta ryzyko odniesienia kontuzji w wyniku nieprzyjemnych zdarzeń w trakcie treningu. Wcześniejsze zaplanowanie trasy (najlepiej oświetlonej i takiej, którą się zna) minimalizuje takie ryzyko, ale go nie wyklucza.

Decydując się na bieganie w terenie nieoświetlonym, konieczne jest posiadanie latarki czołowej do biegania. Pozwala ona zwiększyć zakres widoczności biegacza, co przekłada się na podwyższenie bezpieczeństwa. Przygotowując się do treningów po zmroku, nie można zapomnieć również o zapatrzeniu się w elementy odblaskowe. Większość ubrań do biegania posiada wstawki odblaskowe, ale jeśli ktoś ćwiczy w odzieży bez nich, to powinien zaopatrzyć się w opaski odblaskowe na ręce i nogi.

Dlaczego warto biegać po zmroku?

Bieganie po zmroku wiąże się wprawdzie z dokładniejszym przygotowaniem do treningów, ale poza tym ma wiele zalet. Można zaliczyć do nich:

mniejszy ruch niż w trakcie dnia (dotyczy miast),

większa szansa na znalezienie towarzystwa do biegania,

więcej czasu na spokojny trening (zazwyczaj wieczorami wszystkie obowiązki są już wykonane, a bieganie stanowi relaks na zakończenie dnia),

poprawa jakości snu.

Należy dodać, że podczas biegania po zmroku nie poleca się słuchania muzyki z wykorzystaniem słuchawek. Słuch powinien być zmysłem, który w warunkach ograniczonego pola widzenia ostrzega przed ewentualnymi zagrożeniami.