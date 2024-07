Jak przekazać 1% podatku? Przede wszystkim organizacja, której chcemy go przekazać musi znajdować się na oficjalnej liście organizacji pożytku publicznego i być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kto może przekazać 1% swojego podatku?

Przekazanie 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego to możliwość, którą posiadają wszystkie podmioty rozliczające uzyskany w danym roku przychód, które nie są zwolnione z podatku dochodowego. Watro pamiętać, że spóźnienie się ze złożeniem rocznego zeznania skutkuje utraceniem prawa do przekazania 1% wybranej organizacji. Dlatego ważne jest przestrzeganie daty 30 kwietnia. Jeżeli zapomnieliśmy wskazać organizację w zeznaniu możemy dokonać tego składając jego korektę, na co mamy 30 dni licząc od 30 kwietnia (nie od daty złożenia deklaracji). Jeden PIT to możliwość przekazania 1% tylko jednej organizacji. Jeżeli podatnik składa kilka zeznań wówczas dopiero może wskazać kilka podmiotów, które chce wesprzeć.

Jak przekazać 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego – wskazówki

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) należy wybrać organizację pożytku publicznego, którą można znaleźć na liście Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego. Organizacja taka musi spełniać kila warunków, takich jak:

figurowanie na liście organizacji pożytku publicznego,

wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,

nieprowadzenie działalności gospodarczej w wybranych sektorach, takich jak: wytwarzanie wyrobów z metali szlachetnych, wyrobów z ich udziałem lub handel nimi, wytwarzanie wyrobów przemysłu tytoniowego, paliwowego, elektronicznego oraz alkoholowego o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

W odpowiednią rubrykę znajdującą się na zeznaniu podatkowym wpisujemy kwotę, która została obliczona – czyli 1% podatku dochodowego. Suma ta powinna zostać zaokrąglona w dół (do drugiego miejsca po przecinku), np. jeżeli kwota ta wynosi 33,59 zł wówczas wpisujemy 33,50 zł Następnie wpisujemy nr KRS odpowiadający organizacji, którą chcemy wesprzeć – błąd w tym numerze skutkuje uniemożliwieniem całej procedury przekazania 1%, dlatego ważne jest, aby go dokładnie sprawdzić i wpisać bezbłędnie. W rubryce „informacje uzupełniające” możemy wskazać konkretne przeznaczenie przekazywanej kwoty np. zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub imię i nazwisko osoby, której szczególnie chcemy pomóc.