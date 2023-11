Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez osoby zaczynające przygodę z tenisem ziemnym jest niewłaściwy dobór obuwia. Mogłoby się wydawać, że do rekreacyjnej gry w tenisa wystarczą zwykłe buty sportowe. To jednak błędne założenie. Niewłaściwe obuwie nie tylko może utrudniać grę, ale również przyczyniać się do kontuzji stóp i stawów skokowych.

Wybór właściwych butów do tenisa nie jest trudny pod warunkiem poznania kilku zasad, jakimi należy się kierować przy ich wyborze. Dotyczą one zarówno obuwia dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Jaki rodzaj butów do tenisa wybrać?

Ceny obuwia tenisowego dla dorosłych są bardzo zróżnicowane - zaczynają się od około 150 złotych, a kończą nawet na 600 zł. Warto jednak wiedzieć, że cena nie powinna być pierwszym kryterium, jakim należy się kierować przy wyborze obuwia. Bardziej istotny jest prezentowany poziom (początkujący czy zaawansowany), ilość czasu spędzanego na korcie w skali tygodnia oraz nawierzchnia na której najczęściej się gra. Jeśli chodzi o ten ostatni aspekt, to wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje butów tenisowych:

clay - obuwie na korty ziemne, które charakteryzują się strukturą podeszwy nazywanej „jodełką“,

all court - obuwie na innego rodzaju nawierzchnie niż korty ziemne, m.in. beton, sztuczna trawa czy tartan.

Osoby grające często i na różnych nawierzchniach powinny posiadać dwa rodzaje obuwia. Jeżeli nie mogą sobie na to pozwolić, to lepiej zdecydować się na zakup butów typu all court, które są najbardziej uniwersalne.

Graczom rekreacyjnym wystarczą najprostsze modele obuwia, których ceny wahają się od 150 do 250 złotych. Droższe modele są już zazwyczaj bardziej profesjonalne i rekomendowane dla zawodników o większych umiejętnościach.

Jak dopasować rozmiar butów i gdzie najlepiej kupować?

W przypadku doboru rozmiaru obuwia tenisowego obowiązuje taka sama zasada, jak w przypadku wielu innych dyscyplin sportowych. Polecane jest wybranie butów o pół numeru większych od obuwia do użytku codziennego. Podczas gry stopy zazwyczaj nieco puchną i dlatego warto kierować się tą zasadą. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że obuwie powinno być dopasowane pod względem stabilizacji stopy. Jeżeli zatem wydaje się nieco zbyt luźne albo mamy do czynienia z tzw. „człapaniem“ w wyniku wychodzącej z buta stopy, to warto zmierzyć inne rozmiary lub modele.

Głównym zadaniem butów tenisowych jest stabilizacja stopy, a przez to zminimalizowanie ryzyka odniesienia urazów, takich jak zwichnięcie czy skręcenie kostki. Obuwie najlepiej kupować w stacjonarnych sklepach tenisowych, w których można liczyć na pomoc znających się na dyscyplinie osób. W dużych marketach sportowych wybór jest mniejszy.