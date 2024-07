Jedzenie sushi powinno być zgodne z japońskim rytuałem – potrawa ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni. Porcje ryżu z surową rybą i warzywami należy jeść bez pomocy sztućców. Jedzenie sushi z jednego talerza wymaga zachowania zasad etykiety.

Jedzenie sushi zgodnie z etykietą

Na czubek pałeczek należy wziąć wasabi (pastę chrzanową), ująć nimi sushi (węższym, zaokrąglonym końcem pałeczek), zamoczyć w sosie sojowym i włożyć do ust. Jedząc sushi z jednego talerza z innymi osobami, należy sięgać po rybę szerszym końcem pałeczek, nie zaś tym, który wkładamy do ust. Maki (ryż z rybą i warzywami owinięty w wodorosty) wkłada się do sosu spodnią stroną i je w całości.

Jak jeść sushi – rady ogólne

Sushi to lekkostrawna i pożywna potrawa, dlatego warto włączyć ją do menu. Należy przy tym pamiętać o kilku zasadach:

nadgryzionego sushi nie należy odkładać na talerz, lecz trzymać w ręku;

ryżu nie należy moczyć w sosie;

pomiędzy kolejnymi kawałkami sushi warto przegryźć kawałek marynowanego imbiru, który oczyści kubki smakowe.

Jak jeść sushi pałeczkami – wskazówki

Jedzenie sushi pałeczkami tylko na początku wydaje się trudne. Jedna pałeczka powinna znajdować się pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym i być podtrzymywana przez palec serdeczny i środkowy. Drugą trzyma się równolegle kciukiem i palcem wskazującym.

sushi należy chwytać z boku, nigdy nie nabijamy mięsa na patyczek;

zużyte pałeczki powinno się położyć pod dolnym brzegiem talerza – czubkiem skierowanym w lewą stronę;

sushi za pomocą pałeczek nie wypada podawać drugiej osobie – jest to rytuał pogrzebowy;

nie należy oblizywać pałeczek.

Jak jeść sushi rękami – instrukcja

Na początku należy oczyścić ręce, a następnie położyć kciuk na wierzchu i przekręcić sushi na bok. Ryba powinna znaleźć się na spodzie. Później sushi moczy się w sosie, odwraca i zjada w całości.

