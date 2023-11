Dieta ma równie silny wpływ na sferę fizyczną, jak i psychiczną. Jedzenie czerwonego mięsa zwiększa poziom agresji, a warzywa go obniżają. Aby poprawić procesy intelektualne, warto jeść dużo orzechów, ryb i potraw zawierających witaminy z grupy B. Zła dieta wpływa również na wahania nastroju, nasilenie stanów depresyjnych i lękowych. Z tego powodu warto unikać białego pieczywa, słodyczy i fast foodów.

Od dawna wiadomo, że niewłaściwe odżywianie może powodować takie schorzenia, jak cukrzyca, osteoporoza lub nawet nowotwory. Jednak dieta ma też istotny wpływ na emocje i zachowanie człowieka.

Zależność pomiędzy jedzeniem a psychiką

Gdy człowiek zdrowo się odżywia i dostarcza organizmowi wartości odżywcze, witaminy i minerały, to wszystkie komórki w ciele mogą działać sprawnie. Zła dieta powoduje natomiast zaśmiecanie organizmu. W takiej sytuacji organizm nie otrzymuje substancji niezbędnych do poprawnego funkcjonowania, a ponadto toksyny i złogi substancji szkodliwych utrudniają prawidłowe działanie narządów wewnętrznych i obciążają organizm powodując złe samopoczucie. Brak witamin i minerałów skutkuje osłabioną pracą mózgu i co za tym idzie – procesów myślowych. Ten organ jest niezwykle wrażliwy na to, co dostarczamy organizmowi z pożywieniem.

Związek jedzenia mięsa z agresją

W 7-letnim badaniu przeprowadzonym przez The Harvard School of Public Health badacze odkryli, że istnieje silny związek pomiędzy jedzeniem mięsa a agresją. Co więcej, mięsożercy mieli 42% większe ryzyko zachorowania na zawał serca. Zauważono, że szczególnie mięso wołowe i wieprzowe przyczynia się do bardziej wrogiego nastawienia i większego dystansu do innych. Po przeanalizowaniu ankiet psychologicznych badanych okazało się, że mięsożercy bardziej popierają wojnę oraz posiadanie broni palnej. Jest to związane ze wzrostem testosteronu na skutek jedzenia mięsa.

Dieta a inteligencja

Rodzaj spożywanych pokarmów ma również znaczący wpływ na inteligencję człowieka. Dieta oparta na fast foodach, słodyczach i napojach gazowanych znacznie obniża zdolności intelektualne. Aby wzmocnić ten obszar psychiki, warto natomiast jeść dużo orzechów i ryb bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe, liczne składniki mineralne oraz witaminy A, D i E. Bardzo ważne są też warzywa i owoce bogate w witaminy i przeciwutleniacze. Aby dostarczyć witaminy z grupy B, które odpowiadają za układ nerwowy, warto jeść pełnoziarniste zboża. Składnik B12 należy natomiast przyjmować z jaj lub suplementować.

Jedzenie a samopoczucie

Dieta ma również ogromny wpływ na nastrój. Nieodpowiedni styl odżywiania oparty na fast foodach, produktach mocno przetworzonych oraz używkach może prowadzić do większej podatności na smutek oraz stany lękowe. Jeśli więc zależy nam na dobrym samopoczuciu, należy unikać białego pieczywa i białego makaronu oraz wyeliminować z diety słodycze a zastąpić je owocami.

Aby zadbać o sprawny umysł, warto też jeść gorzką czekoladę, która ma działanie antystresowe. Dodatkowo produkt ten wyzwala tzw. „hormony szczęścia”. Kwasy omega-3 działają antydepresyjnie, tak więc warto jeść jak najwięcej ryb, orzechów i siemię lniane. Natomiast witaminy z grupy B odpowiadają za regulację samopoczucia oraz mniejszą podatność na stres.