Lato i wakacje sprzyjają aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Jednak w takich przypadkach słoneczna pogoda i wysoka temperatura mają również drugą stronę medalu - mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Aby uprawianie sportu było bezpieczne, należy stosować się do kilku zasad.

Reklama

W czasie wysiłku na pełnym słońcu, przy wysokiej temperaturze powietrza (powyżej 25 stopni Celsjusza) ryzyko przegrzania organizmu i odwodnienia wzrasta znacznie w porównaniu do ćwiczeń w niższych temperaturach. Dlatego tak ważne jest odpowiednie odżywianie, przyjmowanie suplementów i uzupełnianie płynów.

Trening w upale: jak chronić swój organizm podczas wysiłku?

Jeśli chodzi o sam wysiłek fizyczny w czasie upałów, to przede wszystkim należy możliwie najdokładniej chronić swój organizm. Można to robić poprzez:

regularne uzupełnianie płynów (wskazane picie 150-200 ml płynów co 20 minut),

schładzanie organizmu poprzez okłady na szyję z lodu lub ręcznika nasączonego zimną wodą,

odpowiednie dobranie odzieży (najlepiej, by była wykonana z materiałów „oddychających“ w jasnych kolorach, które nie przyciągają promieni słonecznych),

stosowanie nakrycia głowy.

Najważniejsze, by podczas wysiłku w trudnych warunkach atmosferycznych regularnie obserwować reakcje swojego organizmu. Wszelkiego rodzaju zawroty i bóle głowy, przyspieszona akcja serca, suchość w ustach czy drżenie mięśni są sygnałem alarmowym, którego nie wolno lekceważyć. W takich sytuacjach należy bezwzględnie zaprzestać wysiłku, schłodzić ciało i uzupełnić płyny.

Co jeść i pić przed i po treningach w upale?

Dieta odgrywa istotną rolę dla reakcji organizmu podczas wzmożonego wysiłku podczas wysokich temperatur. Dlatego latem osobom aktywnym fizycznie poleca się lekkie posiłki. Wskazane jest spożywanie bogatych w wodę owoców i warzyw m.in. arbuz, melon, jabłka, pomidory i ogórki. Ponadto dobre są pełnoziarniste produkty zbożowe, takie jak: makarony, płatki śniadaniowe czy musli.

Reklama

Do picia wskazana jest niegazowana woda oraz napoje izotoniczne, które szybko uzupełniają elektrolity. Co ciekawe, przed i po treningu w upale poleca się picie ciepłej herbaty miętowej. Pozwala to na pobudzenie receptorów na języków, które wysyłają do mózgu sygnał o wysokiej temperaturze, co sprawia, że organizm zaczyna się schładzać.