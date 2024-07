Grywalizacja, nazywana również gamifikacją, jest zjawiskiem polegającym na zastosowaniu mechanizmów ze znanych gier w celu modyfikacji zachowań ludzi w rzeczywistym życiu. Przyczynia się przede wszystkim do wzrostu zaangażowania, np. w proces uczenia się, który staje się atrakcyjniejszy.

Grywalizacja opiera się na systemie pozytywnych wzmocnień, np. punktów, ocen, które mają motywować ludzi do zaangażowania w konkretne działania. Znalazła ona zastosowanie w rozmaitych obszarach działalności człowieka m.in. w biznesie, marketingu, edukacji oraz w rekrutacji kandydatów na określone stanowiska pracy.

Grywalizacja w edukacji: na czym polega?

Podstawowym obszarem, w którym stosuje się gamifikację jest edukacja. Grywalizacja w edukacji polega na zmodyfikowaniu sposobu nauczania określonego przedmiotu lub prowadzenia kursu tak, by jego struktura została upodobniona do gry. Zastosowanie grywalizacji w edukacji przyczynia się do urozmaicenia metod nauczania, a w konsekwencji do osiągania przez uczniów i studentów lepszych wyników w nauce, która staje się atrakcyjniejsza oraz efektywniejsza. Młodzi ludzie znacznie chętniej angażują się w proces uczenia, jeśli sprawia on im przyjemność, nie jest nużący i przypomina w pewien sposób zabawę. W szkolnictwie, zwłaszcza na poziomie nauczania początkowego, coraz częściej wykorzystuje się gry edukacyjne, które silnie oddziałują na sferę psychiczną i intelektualną dzieci. Gry, posiadające rozbudowaną warstwę fabularną, przyczyniają się między innymi do rozwijania logicznego myślenia i umiejętności łączenia ze sobą różnych faktów oraz zjawisk. W edukacji młodzieży oraz studentów gamifikacja polega przede wszystkim na tym, by nauka stała się w najwyższym stopniu atrakcyjna, a wygrana była utożsamiana z nabyciem nowych umiejętności oraz ze zdobyciem wiedzy w określonym zakresie. Przykładem silnie zgrywalizowanej placówki edukacyjnej jest nowojorska szkoła Quest to Learn. Uczniowie tej szkoły nie uczestniczą w tradycyjnych zajęciach lekcyjnych, ale podejmują liczne wyzwania polegające na znalezieniu rozwiązań określonego problemu. Na koniec wyznaczonej misji ma miejsce ostateczna walka pomiędzy uczestnikami. Aby ją wygrać, młodzież musi wykorzystać wiedzę i doświadczenie uzyskane na poszczególnych etapach wyzwania.

Grywalizacja w marketingu i w rekrutacji

Zastosowanie zasad z gier w marketingu staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Spowodowane jest to m.in. nadmierną ilością i różnorodnością produktów na rynku, co znacznie utrudnia konsumentom podjęcie decyzji o kupnie danego produktu lub usługi. Grywalizacja w marketingu wdrażana jest m.in. do kampanii promocyjnych. W jej konsekwencji obserwuje się wzrost zaangażowania i efektywniejsze budowanie wizerunku określonej marki, a także wzrost świadomości istnienia marki wśród potencjalnych klientów. Gamifikację marketingową zastosowała np. firma Delta Airlines w Nowym Jorku, której pracownicy (stewardessy i stewardzi) nazywani są „czerwonymi kurtkami”. Grywalizacja polegała na stworzeniu gry miejskiej, której uczestnicy mieli odnajdywać ukryte w różnych częściach miasta czerwone kurtki w oparciu o wskazówki i współpracę grupową. Promocja firm przy pomocy gamfikacji okazuje się znacznie skuteczniejsza od tradycyjnych reklam zamieszczanych w mediach społecznościowych. Podobnie jest w przypadku grywalizacji w rekrutacji, która jest innowacyjnym i atrakcyjnym sposobem na pozyskiwanie kandydatów na określone stanowisko pracy. Polega ona np. na stworzeniu gry komputerowej, w której gracz odgrywa pewną rolą, np. wciela się w menadżera firmy. Określona liczba osób, które najlepiej poradzą sobie z zadaniami związanymi ze stanowiskiem pracy, zapraszana jest do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

