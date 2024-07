Wcześniejsze przygotowanie prezentacji swoich osiągnięć i odpowiedzi na najczęstsze pytania, pozwoli dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna dla wielu osób jest stresującym doświadczeniem. Kandydatowi zależy, aby otrzymać pracę, o którą się ubiega, wypaść jak najlepiej podczas rozmowy i przekonać do siebie rekrutera. Poziom stresu można obniżyć dzięki wcześniejszemu przygotowaniu się do rozmowy.

Pierwsze wrażenie na rozmowie rekrutacyjnej

O tym, jak istotne jest pierwsze wrażenie, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Zatem osoba, która wybiera się na rozmowę kwalifikacyjną, powinna zadbać wcześniej o:

strój dopasowany do sytuacji (aby już od progu prezentować się profesjonalnie);

dojazd do miejsca rozmowy (jeśli wybiera autobus, sprawdzić odpowiednie połączenia, jeśli samochód – zorientować się jak wygląda sytuacja z miejscem parkingowym) – zapewni tym sobie punktualne przybycie;

wizerunek w mediach społecznościowych – powinien być spójny z tym, który chce zaprezentować rekruterowi.

Najczęstsze pytania na rozmowie rekrutacyjnej

Fora internetowe i portale pełne są przykładów pytań, które prawdopodobnie pojawią się na rozmowie. Jeśli kandydatowi zależy na tym, aby dobrze wypaść, powinien wcześniej przemyśleć (zapisać, powiedzieć głośno czy w najlepszym przypadku przećwiczyć przed „publicznością”) odpowiedzi. Swoje odpowiedzi można nagrać, a odsłuchując je wcielić się w rolę rekrutera i sprawdzić, czy są w nich zawarte informacje istotne dla pracodawcy i przedstawiające kandydata jako właściwą osobę na wybrane stanowisko. Jeśli dla kandydata zdobycie pracy jest bardzo ważne, a sprawienie dobrego wrażenia na rekruterze jest do tej pracy przepustką, to można nagrać nie tylko dźwięk, ale i obraz takiej symulowanej rozmowy. Pozwoli to skorygować ewentualne niedociągnięcia także w komunikacji pozawerbalnej: pstrykanie długopisem, kołysanie się na krześle czy wymachiwanie nogą. Z pewnością opanowanie własnego ciała pomoże dobrze wypaść w trakcie rozmowy.

Korzyści dla firmy

Nadal często popełnianym przez kandydatów błędem jest skupianie się na korzyściach, które odniosą, dzięki zdobyciu wymarzonej pracy. A w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (jak i w liście motywacyjnym) powinny częściej padać argumenty odwrotne, tzn. mówiące o tym, jakie to firma będzie miała korzyści, zatrudniając właśnie tego kandydata.