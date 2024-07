Glukozuria to obecność glukozy w moczu. Najczęściej występuje u diabetyków. U osób, które nie chorują na cukrzycę, glukozuria może być spowodowana przyjmowaniem leków, zatruciem toksycznymi substancjami i chorobami nerek lub wątroby.

Glukozurię potocznie określa się jako cukier w moczu. Tymczasem oznacza ona obecność jednego konkretnego cukru – glukozy. Inne, dużo rzadziej spotykane rodzaje cukromoczu to fruktozuria (obecność fruktozy), galaktozuria (galaktozy) i laktozuria (laktozy).

Czy cukier w moczu to zawsze coś złego?

Mocz zdrowej osoby nie powinien zawierać nawet śladowych ilości cukru. Glukoza w moczu to najczęściej schorzenie diabetyków, czyli ludzi chorujących na cukrzycę. Pojawia się, jeśli stężenie cukru we krwi jest za wysokie. Nerki, które regulują poziom cukrów wydalają wówczas glukozę poza organizm.

Przyczyny glukozurii: leki, zatrucie i choroby

Cukrzyca to nie jedyna przyczyna glukozurii. Glukoza może pojawić się we krwi także na skutek:

przyjmowania leków, zwłaszcza hormonalnych,

zażycia trujących substancji,

chorób nerek i nadnerczy,

schorzeń wątroby,

zaburzeń przysadki mózgowej.

Cukromocz pojawia się także u osób, które przyjęły kroplówkę z glukozą lub adrenaliną. Jest to wówczas stan przejściowy, który powinien minąć w ciągu kilku dni.

Cukromocz w ciąży

U kobiet ciężarnych glukoza w moczu jest stanem naturalnym. Wynika to z faktu, że w ciąży z powodu wahań hormonalnych stężenie glukozy we krwi jest wyższe niż normalnie. Nadmiar cukru zostaje usuwany do moczu przez całe 9 miesięcy, a czasami jeszcze w trakcie połogu.

Glukozuria: objawy

Pierwszym objawem glukozurii jest częstsze i bardziej obfite wydalanie moczu. Inne czynniki, które mogą świadczyć o obecności glukozy we krwi to:

nadmierne pragnienie,

spierzchnięte usta,

senność, osłabienie organizmu.

U diabetyków glukozuria jest sygnałem, że należy zwiększyć dawki przyjmowanej insuliny. Osoby, które nie mają zdiagnozowanej cukrzycy, a wykryto u nich cukromocz, powinny skonsultować się z diabetologiem.

