Adrenalina to hormon produkowany w nadnerczach. Jako lek stosuje się ją w przypadkach chorób serca lub silnych reakcji alergicznych. Adrenalina silnie pobudza i mobilizuje organizm do działania w chwilach zagrożenia.

Adrenalina jest lekiem ratującym życie w chwilach zapaści lub wstrząsu anafilaktycznego czyli silnej reakcji alergicznej grożącej śmiercią. Jest dostępna wyłącznie na receptę.

Czym jest adrenalina i jakie jest jej działanie

Adrenalina, zwana również epinefryną, to hormon produkowany w nadnerczach. Wytwarzany jest głównie w sytuacjach silnego stresu, emocji i w chwilach zagrożenia. Jego zadaniem jest zaktywizowanie i mobilizacja ciała do walki, ucieczki lub szybkiego działania na pełnych obrotach. Adrenalina wzmaga również rozkład glikogenu do glukozy i uwalnianie glukozy do krwi - jako zastrzyk energii w sytuacjach zagrożenia organizm. Pod jej wpływem rozszerzają się źrenice i drogi oddechowe, czynność serca przyspiesza, a ciśnienie krwi wzrasta. Gdy sytuacje wyrzutu adrenaliny do krwi są jednorazowe, poziom hormonu szybko wraca do normy i nie pociąga za sobą negatywnych skutków dla organizmu. Jednak nieustanny stres, połączony z ciągłą produkcją adrenaliny odbija się na zdrowiu. Znacząco wzrasta ciśnienie, ściany naczyń krwionośnych zwężają się i osłabiają, co grozi miażdżycą, a zwiększone stężenie glukozy we krwi skutkuje ryzykiem cukrzycy. Jako lekarstwo pobudza serce do pracy, powoduje między innymi rozkurcz oskrzeli, skurcz mięśni tętniczych, żylnych i błon śluzowych.

Co to jest wstrząs anafilaktyczny i jakie są jego objawy

Wstrząs anafilaktyczny to grożąca śmiercią nagła reakcja alergiczna na lek (np. antybiotyki), jad owada (najczęściej osy, pszczoły, szerszenia) lub silnie alergizujące pokarmy (np. orzechy ziemne lub laskowe, ryby, skorupiaki). Objawia się mrowieniem, świądem, puchnięciem tkanek, silnymi dusznościami, nudnościami, wymiotami, spadkiem ciśnienia tętniczego i innymi reakcjami zagrażającymi życiu.

Adrenalina jako lekarstwo. Stosowanie ampułek i zastrzyków adrenaliny

Adrenalina jest stosowana m.in. jako silny lek na chore serce lub wstrząs anafilaktyczny. Jeśli istnieje ryzyko, że pogotowie nie dotrze na czas, należy samodzielnie przeprowadzić akcję ratunkową. Dobrze, aby osoby świadome swoich silnych alergii wyposażyły się w adrenalinę we własnym zakresie, po konsultacji z lekarzem. Adrenalinę podaje się domięśniowo: wystarczy rozpakować strzykawkę i ampułkę z syntetycznym hormonem i zrobić zastrzyk. Najlepiej wbić igłę w przednio-boczną stronę uda pod kątem około 90° do powierzchni ciała i wcisnąć tłok strzykawki do oporu.

Adrenalina: ampułkostrzykawka - najlepsza, gdy trzeba działać szybko

Ampułkostrzykawka zawierająca adrenalinę jest dostępna wyłącznie na receptę, w sytuacji, gdy układ odpornościowy jest na tyle słaby, że w przypadku reakcji anafilaktycznej nie będzie się w stanie sam bronić. Ma określoną datę ważności, a ceny zaczynają się już od 60 złotych. Użycie jej można przećwiczyć podczas wizyty w gabinecie lekarskim: specjalista pokazuje, na czym polega jej używanie - z podobnej do długopisu ampułkostrzykawki zdejmuje się osłonkę, wbija ją w udo (nawet przez ubranie) i przytrzymuje 10 sekund. Dzięki rozmasowaniu miejsca iniekcji adrenalina zacznie szybciej działać. W wersji dla dzieci dawki hormonu są nawet o połowę mniejsze i równie skuteczne w przypadku zagrożenia życia.