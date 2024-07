Głóg właściwości lecznicze zawdzięcza zawartości składników takich jak bioflawonoidy, pochodne puryny, sole mineralne, witaminy A, C, E, antyoksydanty i beta-karoten.

Prozdrowotne działanie głogu polega przede wszystkim na oczyszczaniu krwi, obniżaniu poziomu złego cholesterolu, wspomaganiu pracy serca i całego układu krążenia.

Głóg – rodzaje i działanie na organizm

W Polsce głóg występuje w trzech odmianach: głóg jednoszyjkowy, głóg dwulistny oraz głóg dwuszyjkowy. Wszystkie mogą być wykorzystywane w celach leczniczych. Zawarte w głogu witaminy i antyoksydanty (garbniki i saponozydy) działają niszcząco na wolne rodniki, które są szczególnie niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia. Poprzez przyłączanie się do komórek w ludzkim ciele wolne rodniki niszczą je doprowadzając do przyspieszenia procesów degeneracyjnych, miażdżycowych i nowotworowych.

Głóg na choroby krążenia

Zawarte w głogu związki flawonoidowe mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Doprowadzając do rozkurczania naczyń wieńcowych poprawiają pracę serca, ponieważ dzięki temu przepływa przez nie więcej natlenionej krwi. W ten sposób niwelowane jest uczucie duszności i ból. Procyjanidy zawarte w głogu powodują obniżenie ciśnienia krwi – z tej przyczyny nie mogą go stosować osoby cierpiące na niedociśnienie tętnicze (hipotonię).

Głóg w profilaktyce miażdżycy i oczyszczaniu organizmu

Obniżanie stężenia złego cholesterolu we krwi, a w konsekwencji profilaktyka miażdżycy to kolejna właściwość głogu. Ponadto poprzez działanie moczopędne działa on oczyszczająco na organizm, dzięki czemu szybciej usuwane są toksyny i zbędne produkty przemiany materii. Głóg stosowany jest również pomocniczo w dolegliwościach takich jak: gościec, choroby tarczycy, stwardnienie tętnic, zatrucia alkoholowe i nikotynowe. Wykazuje też działanie lekko uspokajające i relaksujące dlatego chętnie dodawany jest do kąpieli małych dzieci.

Jak jeść głóg: konfitury, napary i nalewki

Głóg można spożywać w postaci: nalewek, konfitur, odwarów i naparów przygotowywanych zarówno z owoców jak i kwiatów tej rośliny. W przypadku poważnych schorzeń kardiologicznych preparaty z głogu mogą jedynie być terapią wspomagającą specjalistyczne leczenie.