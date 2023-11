Wegańskie przepisy z fasolką szparagową – sałatka z fasoli i tofu oraz fasolka szparagowa w cieście z sezamem

Fasolka szparagowa to znakomity dodatek do wegańskich dań. Można ją zapiekać z warzywami i tofu, dodawać do sałatek oraz tart. Ze względu na neutralny smak i sprężystą strukturę fasolka szparagowa świetnie smakuje w wersji ugotowanej al dente z dodatkiem prażonych z sosem sojowym ziaren słonecznika.