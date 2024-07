Dżem z truskawek jest bardzo zdrowy i można go w stosunkowo łatwy sposób przygotować. Potrzeba tylko kilku chwil, aby przygotować idealny dodatek do kanapek, naleśników i omletów. Przygotowaliśmy dla Was prosty przepis na domowy dżem truskawkowy.

Wartości odżywcze i właściwości zdrowotne truskawek

Truskawki bogate są w witaminę C, A, E oraz witaminy z grupy B. W 100 g mają aż 60 mg witaminy C, co pokrywa całkowite zapotrzebowanie dorosłego człowieka na tę witaminę. Zawierają mikroelementy takie jak żelazo (chroni przed anemią), wapń, krzem, fosfor, które korzystnie wpływają na kondycję kości, włosów, skóry i paznokci.

Truskawki polecane są osobom z reumatyzmem i cierpiącym na schorzenia wątroby. Są moczopędne, a więc pomagają w leczeniu chorób nerek. Ponadto obniżają poziom złego cholesterolu, ciśnienia oraz zapobiegają podnoszeniu się poziomu cukru we krwi. Truskawki zawierają również polifenole, które działają przeciwzapalnie i chronią przed demencją starczą czy chorobą Alzheimera.

Przepis na dżem truskawkowy

Sekretem przepisu na babciny dżem truskawkowy bez zagęszczaczy, jest przygotowywanie go metodą długiego gotowania na wolnym ogniu. Charakteryzuje się on pięknym kolorem, świetną konsystencją i niesamowitym smakiem.

Do przygotowania dżemu truskawkowego potrzebujesz:

dużego garnka z grubym dnem,

dwóch słoików po 350 ml.

Składniki na dżem truskawkowy (2 słoiki po 350 ml):

1 kg truskawek,

300 g cukru,

1 cytryna.

Czas przygotowania: 180 minut (120 minut oczekiwania)

Stopień trudności: łatwe

Wskazówki: Przed nalaniem dżemu, słoiki wyparz wrzątkiem lub nagrzej w piekarniku przez 10 minut w temperaturze 150 stopni Celsjusza. Podczas wlewania dżemu trzymaj je przez grubą rękawicę. Przydatny jest lejek, dzięki któremu nie pobrudzi się krawędzi słoików.

Jak przygotować dżem z truskawek?

Umyj truskawki i odstaw, by obciekły. Usuń szypułki. Wrzuć owoce do garnka. Zasyp 100 g cukru. Odstaw do lodówki na dwie godziny. Wyjmij garnek z lodówki. Wyszoruj szczoteczką i wyparz cytrynę. Wyciśnij z niej sok do truskawek. Z jednej połowy cytryny zetrzyj skórkę i wrzuć ją do truskawek. Truskawki gotuj na wolnym ogniu mieszając dżem od dna. Z powierzchni truskawek ściągaj pianę za pomocą łyżki cedzakowej. Po około dwóch godzinach gotowania dodaj resztę cukru. Gdy powstały dżem zacznie ciemnieć i gęstnieć, oznacza, że jest gotowy. Słoiki na dżem wyparz wrzątkiem. Nakładając dżem do słoików, zostaw około 1-2 cm miejsca od brzegu słoika. Po nałożeniu dżemu, odwróć słoiki do góry dnem i zostaw do wystygnięcia.