Co zrobić, aby kruche ciasto zawsze się udało? Dodać zimnej, a najlepiej zmrożonej wody! Spowoduje ona, że ciasto nie tylko szybko się zagniecie, ale po upieczeniu będzie (zawsze) kruche oraz idealne i do wyrobów słodkich, i do słonych. Koniecznie wypróbujcie takie ciasto z sezonowymi warzywami (czy owocami). A ja mam dzisiaj dla Was przepis na galette z cukinią, świeżymi ziołami i delikatnym serem ricotta.

Reklama

Galette z cukinią

kruche ciasto:

200 g mąki

Zobacz także

100 g masła

łyżeczka soli

2 łyżeczki ziół prowansalskich

50 ml bardzo zimnej wody

farsz:

1 cukinia

2 cebule

100 g sera ricotta

sól, pieprz,

świeży tymianek i oregano,

2 łyżki oliwy

Kruche ciasto: wszystkie składniki na ciasto dokładnie i szybko zagniatamy.

Wstawiamy do lodówki na godzinę.

Farsz: cebulę kroimy w piórka i podsmażamy na złoty kolor na oliwie.

Cukinię kroimy w cienkie plastry i dodajemy do cebuli. Dodajemy przyprawy i dusimy kilka minut, aż staną się jędrne.

Ciasto rozwałkowujemy na okrąg, na środek wykładamy farsz i delikatnie zawijamy brzegi do środka. Połowę sera kruszymy na tartę i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni C na 35 minut. Po upieczeniu posypujemy resztą sera i świeżymi ziołami.

Smacznego!

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

Reklama

Galette z cukinią