W profesjonalnym sporcie zbilansowana dieta stanowi tak samo ważną kwestię, jak sam trening. W przypadku sportowców na poziomie amatorskim kwestie dietetyczne są często bagatelizowane. To duży błąd, który może niekorzystnie wpływać na osiągane wyniki, a nawet prowadzić do problemów ze zdrowiem. Podpowiadamy, jak powinno wyglądać wartościowe drugie śniadanie sportowców.

Uważa się, że drugie śniadanie powinno zaspokajać około 10% dziennego zapotrzebowania na wartości odżywcze. Jeżeli ktoś je mało wartościowe pierwsze śniadanie, to drugie powinno przynajmniej wyrównywać zapotrzebowanie na energię i inne wartości odżywcze.

Drugie śniadanie ratunkiem dla mięśni

W większości przypadków drugie śniadanie osób uprawiających sport jest spożywane po zakończonym porannym treningu. Godzina jedzenia nie ma większego znaczenia. Istotne jest to, aby dostarczyć organizmowi wartości odżywcze do kilkudziesięciu minut po intensywnym wysiłku fizycznym. Wszystko dlatego, że po treningu mięśnie starają się odzyskać energię, którą utraciły. Jeżeli nie będą miały dostarczonej odpowiedniej dawki wartości odżywczych, to nie będą mogły się odbudować.

We wspomnianej odbudowie mięśni kluczowe są węglowodany i chude białko. Szczególną uwagę w kwestii możliwie najszybszego dostarczenia ich organizmowi powinny zwracać osoby uprawiające sporty siłowe. Wówczas mięśnie są najbardziej narażone na rozpad. W takich przypadkach najlepiej spożywać pełnowartościowe drugie śniadanie do godziny od zakończenia treningu.

Pomysły na drugie śniadanie dla sportowców

Najprostszym w przygotowaniu pełnowartościowym posiłkiem na drugie śniadanie dla osób uprawiających sport są różnego rodzaju szejki. Najlepiej przygotowywać je z chudego mleka, owoców (można wybrać banany, truskawki, kiwi czy pomarańcze) z dodatkiem niewielkiej ilości gorzkiej czekolady.

Poza szejkami dobrze sprawdzają się klasyczne drugie śniadania w formie różnego rodzaju płatków z dodatkiem mleka. Mogą być to płatki owsiane, jaglane lub ryżowe. Dodatki mogą stanowić owoce, masło orzechowe czy bakalie. Jeżeli ktoś nie przepada za posiłkami na słodko, może postawić na inny rodzaj jedzenia. Mogą się w nim znaleźć takie produkty, jak:

