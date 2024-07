Przetwory z warzyw przygotowywane są najczęściej z ogórków, pomidorów, cukinii i buraczków. Trwałość tych przysmaków zapewnia proces pasteryzacji, czyli ogrzewanie słoików z warzywami w temperaturze ok. 85-95 stopni.

Domowe przetwory z warzyw są znakomitym dodatkiem do zimowych obiadów. Do ich przygotowania należy wybierać warzywa świeże, odpowiednio dojrzałe oraz zdrowe – nieuszkodzone. Poza tradycyjnymi przetworami z ogórków warto pomyśleć o cukinii, papryce oraz sałatkach.

Pasteryzowanie przetworów

W przepisach na przetwory warzywne zalecanym procesem jest pasteryzacja. Po przygotowaniu przetworów należy je przełożyć do czystych i wyparzonych słoików, tak aby powierzchnia przetworów znajdowała się 3 centymetry poniżej górnej krawędzi. Na słoik nakłada się nakrętkę i dokładnie zakręca. Do dużego garnka wkłada się kilka warstw papieru, lnianą ściereczkę lub drewnianą kratkę, a następnie umieszcza się w nim słoiki. Między poszczególnymi słoikami powinno być około 2 centymetry przerwy. Do ¾ wysokości słoików wlewa się zimną wodę, następnie garnek przykrywa się i zaczyna podgrzewać. Od momentu zagotowania wody, należy ją utrzymywać w stanie delikatnego wrzenia na najmniejszym ogniu przez 20-30 minut lub zgodnie z zaleceniem w przepisie. Po zakończeniu pasteryzacji, słoiki wyjmuje się z wody, dokręca zakrętki i odstawia do wystygnięcia.

Przepis na sałatkę z ogórków i papryki

Składniki (na 8 słoików po 500 mililitrów):

4 kilogramy zielonych ogórków,

½ kilograma marchewki,

½ kilograma czerwonej papryki,

½ kilograma cebuli,

2 małe główki czosnku.

Zalewa:

1 szklanka oleju,

1 szklanka octu 10%,

1 szklanka cukru,

2 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu,

3 płaskie łyżki soli.

Czas przygotowania: 3 godziny wraz z odstawieniem sałatki

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki na zalewę zagotuj.

Ogórki dokładnie umyj i pokrój w plastry. Cebulę obierz i pokrój w drobną kostkę.

Obraną marchew zetrzyj na tarce na dużych oczkach. Oczyszczoną paprykę pokrój w krótsze paski. Czosnek obierz i pokrój w plasterki.

Wszystkie składniki wymieszaj, zalej gorącą zalewą. Odstaw na co najmniej 2 godziny.

Sałatkę przełóż do umytych słoików. Uzupełnij zalewą, mocno zakręć. Pasteryzuj 15 minut.

Przepis na buraczki

Składniki (na: 6 słoików po 350 mililitrów)

3 kilogramy buraków.

Zalewa:

1 litr wody,

1 ½ łyżki soli,

¾ szklanki octu 10%,

¾ szklanki cukru,

125 mililitrów oleju.

Czas przygotowania: godzina

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Buraki obierz i ugotuj w całości. Wystudź i zetrzyj na tarce na grube wiórki.

Starte buraki nałóż do czystych i wyparzonych słoików.

Zagotuj składniki zalewy.

Buraki zalej gorącą zalewą. Zakręć słoiki. Pasteryzuj przez 25 minut.

Przepis na cukinię w pomidorach

Składniki (na 4 słoiki po 350 mililitrów):

1 duża cukinia,

2 kilogramy pomidorów,

½ łyżeczki pieprzu,

2 łyżeczki soli,

½ łyżeczki ziół prowansalskich,

½ łyżeczki curry,

2 ziela angielskie, 2 liście laurowe.

Czas przygotowania: godzina

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Pomidory obierz i pokrój. Cukinię wydrąż i również pokrój.

Warzywa wrzuć do garnka, dodaj przyprawy i gotuj około 20 minut.

Przełóż warzywa do czystych słoików. Pasteryzuj przez 20 minut.

Po pasteryzacji odwróć do góry dnem. Pozostaw do ostygnięcia.

Smacznego!