Ogórki konserwowe to ogórki marynowane i wekowane w zalewie z octu, cukru, wody, soli i aromatycznych przypraw. Zalewę do ogórków można wzbogacić czosnkiem, marchewką, koprem włoskiem lub cebulą. Ogórki w occie to wyrazista w smaku przekąska lub dodatek do dań obiadowych.

Domowe przetwory można pasteryzować na sucho (w piekarniku) lub na mokro (w garnku z wodą wyłożonym bawełnianą ściereczką). W obu metodach pasteryzacji słoiki nie powinny się stykać, aby podczas gotowania szkło pojemnika nie pękło.

Przepis na ogórki konserwowe w łagodnej zalewie

Potrzebujesz:

dużego garnka,

noża,

deski do krojenia,

tarki,

6 słoików z zakrętkami ,

, bawełnianej ściereczki.

Składniki na 6 słoików o pojemności 0,9l:

2 kg ogórków gruntowych (najlepiej małych),

2 szklanki octu 10%,

8 szklanek wody,

160 g cukru,

6 liści laurowych,

6 łodyg kopru włoskiego z baldachami nasion,

korzeń chrzanu,

2 ząbki czosnku,

1 marchewka,

3 łyżeczki gorczycy,

1 łyżeczka ziaren czarnego pieprzu,

10 kulek ziela angielskiego,

50 g soli.

Czas przygotowania: 40 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Ogórki delikatnie umyj szczoteczką i osusz.

2. Wodę wlej do garnka, dodaj liście laurowe, pieprz i ziele angielskie. Całość zagotuj.

3. Do wrzącej wody dodaj sól i cukier. Zalewę gotuj na wolnym ogniu jeszcze przez 15 minut.

4. Do gorącej zalewy dodaj ocet. Całość wymieszaj i zostaw do ostudzenia.

5. Słoiki umyj i dokładnie osusz.

6. Czosnek i marchewkę obierz i pokrój w plasterki.

7. Korzeń chrzanu obierz i zetrzyj na tarce o małych oczkach.

8. Łodygę kopru posiekaj na drobno.

9. Do każdego słoika wrzuć po pół łyżeczki gorczycy, 2-3 plasterki czosnku, pół łyżeczki wiórków chrzanu, pół łyżeczki kopru i 3-4 plasterki marchewki.

10. Słoki ciasno wypełnij ogórkami (ułożonymi w pionie) i zalej zalewą.

11. Szczelnie zakręcone słoiki wstaw do garnka wyłożonego ściereczką i zalej wodą do ¾ wysokości słoików.

12. Garnek ustaw na ogniu i doprowadź wodę do wrzenia. Od momentu zagotowania, pasteryzuj ogórki przez 2-3 minuty.

13. Słoiki wyjmij z garnka, przetrzyj ściereczką i ustaw do góry dnem.

Smacznego!

Przepis na ogórki w occie na słodko

Potrzebujesz:

6 słoików z zakrętkami,

dużego garnka ,

, noża,

deski do krojenia,

bawełnianej ściereczki.

Składniki na 6 słoików o pojemności 0,9l:

2 kg ogórków gruntowych (najlepiej małych),

9 szklanek wody,

1 szklanka octu 10%,

400 g cukru,

2 łyżki soli,

pół łyżeczki gorczycy,

ząbek czosnku,

6 łodyg kopru włoskiego z baldachami nasion,

2 ziarna ziela angielskiego.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób wykonania:

1. Ogórki umyj szczoteczką, osusz i włóż pionowo do słoików.

2. Koper posiekaj na drobno.

3. Czosnek obierz i pokrój na plasterki.

4. Na powierzchni ogórków połóż kilka ziaren gorczycy, łodygę kopru i plasterek czosnku.

5. Do garnka wlej wodę. Dodaj ocet, sól, cukier i ziele angielskie. Całość zagotuj.

6. Gorącą zalewę przelej do słoików i szczelnie zakręć.

7. Słoiki wstaw do dużego garnka wyłożonego ściereczką i zalej wodą do ¾ wysokości słoików.

8. Garnek ustaw na ogniu i doprowadź wodę do wrzenia. Ogórki w occie pasteryzuj przez 2-3 minuty, aż od momentu zagotowania.

9. Słoiki wyjmij z garnka i ustaw do góry dnem.

Smacznego!