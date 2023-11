Dieta ziemniaczana to pewny sposób na zrzucenie kilku kilogramów. Choć ziemniaki uznawane są za tuczące warzywo, nie jest to do końca prawda. Same w sobie są niskokaloryczne, to tłuste dodatki i smażenie na dużej ilości oleju sprawia, że tyjemy. Na czym polega dieta ziemniaczana i jakie są jej efekty? Czy to zdrowy sposób na odchudzanie?

Dieta ziemniaczana - podstawowe zasady

Dieta trwa 2 tygodnie. Przez ten czas jemy każdego dnia 3 posiłki, w tym przynajmniej dwa na bazie ziemniaków. Ziemniaki pieczemy w folii lub gotujemy. Zabronione jest spożywanie potraw smażonych, grillowanych i pieczonych w tłuszczu. Unikamy produktów wysokotłuszczowych, np. sera żółtego czy majonezu. Jest to dieta niskokaloryczna, przeciętnie dostarcza 1200 kcal. Dozwolone jest wprowadzenie dodatkowych dwóch przekąsek, takich jak owoce, warzywa lub lekki nabiał. Zaleca się pić minimum 2 litry wody dziennie i wprowadzić 30 minutową aktywność fizyczną każdego dnia.

Efekty diety ziemniaczanej

Na diecie ziemniaczanej z pewnością schudniemy. Wynika to z dość dużego deficyty kalorycznego. Średnie zapotrzebowanie osoby dorosłej wynosi 2000 kcal dziennie. Aby zrzucić jeden kilogram musimy spalić aż 7000 kcal. Jeśli będziemy na tej diecie dwa tygodnie, to nasz deficyt wyniesie: (2000-1200) x 14, czyli 11200 kcal. To oznacza, że schudniemy niecałe 2 kilogramy. Warto jednak pamiętać, że większe efekty będą miały osoby z większą nadwagą i otyłe. Wynika to z faktu, iż mają one wyższe dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. Jeśli do tego dorzucimy regularną aktywność fizyczną bez problemy zrzucimy 3-4 kilogramy.

Co można jeść na diecie ziemniaczanej? - Przykładowe dania

Na diecie ziemniaczanej możemy jeść dania niskokaloryczne oparte przede wszystkim na ziemniakach. Unikamy tłustych serów, mięs i ryb. Zdrowe tłuszcze roślinne dodajemy w bardzo małej ilości. Nie przygotowujemy potraw na tłuszczu.

Przykładowe dania na diecie ziemniaczanej

ziemniaki pieczone w mundurkach z ziołami i kefirem

gotowane puree bez masła z gotowaną piersią indyka

ziemniaki gotowane na parze z innymi warzywami

frytki z piekarnika bez dodatku tłuszczu

zapiekanka z batatów z sosem jogurtowym bez sera

sałatki ziemniaczane z świeżymi warzywami

pieczone ziemniaczki z ziołami i sosem

Czy dieta ziemniaczana jest zdrowa?

Dieta ziemniaczane jest uboga w witaminy i składniki odżywcze. Dodatkowo 1200 kcal to za mało, żeby organizm prawidłowo funkcjonował. Dwa tygodnie diety nie powinny znaczącą wpłynąć na nasze zdrowie, to zbyt krótki okres czasu. Jednakże po zakończeniu diety możemy spodziewać się efektu jojo. Jeśli tego typu dietę prowadzilibyśmy przez kilka miesięcy, miałoby to duże konsekwencje zdrowotne. Nasz organizm byłyby bardzo osłabiony. Po jakimś czasie nasz metabolizm zwolniłby na tyle, że efekty nie byłyby już widoczne. Najzdrowszy sposób na szczupłą sylwetkę to zdrowa, pełnowartościowa dieta i regularna aktywność fizyczna.