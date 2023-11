Sałatka ziemniaczana to oryginalny i prosty w przygotowaniu dodatek do wielkanocnego śniadania lub świątecznego obiadu. Może być zastępnikiem ryżu, kasz lub klasycznych, gotowanych ziemniaków. W sałatkach najlepiej smakują ziemniaki ugotowane w mundurkach.

Najlepsze ziemniaki na sałatkę to te, które mają zwartą strukturę, czyli zawierające mało skrobi. Do odmian, które najlepiej sprawdzają się w tego rodzaju daniach należą, m. in.: Impala czy Irys. Można też sprawdzić ilość skrobi w ziemniaku, przekrawając go na pół i pocierając połówki. Jeżeli wydzieli się między nimi przezroczysta ciecz i się nie skleją, oznacza to, że ziemniak jest idealny do sałatki.

Przepis na wielkanocną sałatkę ziemniaczaną z koperkiem

Składniki:

600 g ziemniaków,

1 duża czerwona cebula,

pęczek świeżego koperku lub dwie łyżki suszonego,

1 łyżka musztardy sarepskiej lub Dijon,

1 pęczek szczypiorku,

1 łyżka sosu sojowego jasnego,

2 łyżki octu jabłkowego,

szczypta świeżo mielonego czarnego pieprzu,

4 łyżki neutralnego w smaku oleju, np. rzepakowego lub z pestek winogron.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 60 minut

Sposób przygotowania:

Ugotuj ziemniaki w mundurkach, około 20 minut. Ważne jest, aby były miękkie, ale się nie rozpadały. Odstaw do ostudzenia, potem obierz z łupinek.

Pokrój cebulę w cienkie piórka, poszatkuj koperek i szczypior.

W małej miseczce wymieszaj olej, musztardę, ocet i sos sojowy.

Pokrój ziemniaki w grube plastry, posyp zieleniną i cebulą, skrop dressingiem i oprósz pieprzem.

Przepis na wielkanocną sałatkę ziemniaczaną z orzechami, jabłkiem i selerem naciowym

Składniki:

500 g ziemniaków,

4 łodygi selera naciowego,

1 łyżka drobno posiekanych orzechów włoskich ,

, 1 duże winne jabłko,

4 łyżki jogurtu naturalnego,

1 pęczek szczypiorku,

1 łyżka żurawiny suszonej,

1 łyżeczka mielonego pieprzu,

sól.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 60 minut

Sposób przygotowania:

Ugotuj ziemniaki w mundurkach , około 20 minut. Ważne jest, aby były miękkie, ale się nie rozpadały. Odstaw do ostudzenia, potem obierz z łupinek i pokrój w kostkę.

Pokrój seler i jabłko w słupki.

Umieść ziemniaki, seler i jabłko w dużej misce, dodaj pozostałe składniki i dokładnie wymieszaj, dopraw do smaku. Wstaw do lodówki na około 30 minut. Sałatkę podawaj schłodzoną.

Smacznego!