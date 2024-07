Dieta TLC jest dietą niskotłuszczową. Została opracowana przez amerykańską instytucję National Institutes of Health. Głównym założeniem diety TLC jest obniżenie poziomu cholesterolu we krwi.

Dieta TLC – na czym polega?

Dieta TLC jest dietą, która polega na doborze produktów, które zmniejszą ryzyko chorób serca. Dieta zakłada przede wszystkim ograniczenie tłuszczów zwierzęcych. Zaleca się natomiast przyjmowanie dużych ilości owoców, warzyw, chudego mięsa i ryb.

Dieta TLC – założenia

Dieta TLC trwa 6 tygodni i jest dietą, której głównym założeniem jest ograniczenie przyjmowania tłuszczów, zwłaszcza tych nasyconych, które zwiększają poziom cholesterolu, jak np. potrawy smażone, nabiał, tłuste mięsa, sól, czy żywność przetworzona. Podstawowymi składnikami diety są produkty zawierające duże ilości błonnika i węglowodanów. Na pierwszym miejscu dieta TLC stawia owoce i warzywa, które powinno się jeść cztery razy dziennie. Do najbardziej popularnych owoców zalicza pomarańcze, truskawki, morele, winogrona i brzoskwinie. Jeśli chodzi o warzywa to zaleca się przyjmowanie jak największej ilości pomidorów, kalafiora, szpinaku, brokuła i brukselki. Należy też jeść pieczywo, tylko pełnoziarniste (około 6 kromek dziennie), makarony, ryże i kasze (od 6 do 11 porcji w ciągu tygodnia). Produkty mleczne najlepiej gdyby były beztłuszczowe lub niskotłuszczowe i przyjmowane 2-3 razy w ciągu dnia. Ryby (tuńczyk, łosoś, makrela) i drób (kurczak, indyk) trzeba piec, grillować lub gotować, a dzienna porcja to 150 g. Podczas stosowania diety TLC należy tak skomponować jadłospis, by ilość przyjmowanych kalorii była odpowiednia do masy ciała. Dieta zabrania palenia papierosów, picia alkoholu i jedzenia fast foodów. W ciągu diety należy być aktywnym fizycznie i ćwiczyć 30 minut w ciągu dnia. Można biegać, pływać, czy uprawiać gimnastykę.

Dieta TLC – kto może ją stosować?

Dieta TLC jest bogata w witaminy, błonnik i węglowodany. Mogą ją stosować osoby cierpiące na choroby serca, nadciśnienie tętnicze i mające wysoki cholesterol.