Dieta przemienna, czyli dieta 50/50, polega na tym, że jednego dnia stosujemy niemal ścisłą głodówkę – możemy zjeść do 500 kcal, jednak kolejnego dnia możemy jeść wszystko.

Reklama

Zasady diety przemiennej

Zasady diety 50/50 są proste – jednego dnia jemy wszystko, na co mamy ochotę, nawet niezdrowe jedzenie, kolejnego – jemy jedynie 500 kcal. W ten sposób można skutecznie stracić zbędne kilogramy bez konieczności odmawiania sobie przyjemności, jednak tylko co drugi dzień.

Dzień postny w diecie przemiennej

Podczas stosowania głodówki 500 kcal można przyjmować w dowolnej postaci. Najlepiej, by były to produkty zdrowe, nie jest to jednak konieczne. Należy też dużo pić, przede wszystkim wody, aby nie doprowadzić do odwodnienia organizmu. Woda pomaga też przetrwać tę fazę.

Dieta przemienna: dzień normalnego jedzenia

W te dni można jeść właściwie wszystko, na co mamy ochotę. Jest jedna zasada – nie można się objadać. Jak w każdej zdrowej i zbilansowanej diecie, w ten dzień powinny być jedzone owoce i warzywa.

Dieta przemienna: zalety i wady

Ta dieta nie tylko prowadzi do utraty wagi. Obniża także ciśnienie krwi, redukuje objawy astmy, dobrze wpływa na serce. Pomaga redukować wolne rodniki. Po zaprzestaniu jej stosowania nie grozi nam efekt jo-jo.

Zobacz także

Wadą jest oczywiście konieczność utrzymania głodówki co drugi dzień. W tym czasie możliwy jest spadek nastroju, osłabienie, zawroty głowy. Sport lepiej zostawić na dzień, w którym jemy normalnie, aby dodatkowo nie osłabiać organizmu. Wadą tej diety jest również to, że nie uczy zdrowych nawyków żywieniowych – jedzenie wszystkiego, również niezdrowych produktów, może w konsekwencji doprowadzić do problemów zdrowotnych.