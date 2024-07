Dieta przyspieszająca metabolizm Hylie Pomroy skład się z trzech faz, w których organizmowi dostarcza się zróżnicowanej ilości węglowodanów, protein i tłuszczów. Autorką diety przyspieszającej metabolizm jest Haylie Pomoroy, która w Stanach z pomocą swojej diety odchudziła m.in. takie gwiazdy, jak Jennifer Lopez i Cher.

Reklama

Na czym polega dieta przyspieszająca metabolizm

Często diety polegają na ograniczaniu liczby kalorii, co albo powoduje spowolnienie metabolizmu, albo przyczynia się do późniejszego efektu jo-jo. Dieta przyspieszająca metabolizm ma na celu dostarczanie organizmowi większej ilości paliwa (w postaci zdrowego, urozmaiconego jedzenia), aby przestawić go na spalanie, a nie magazynowanie tłuszczu. Dlatego też w diecie Haylie Pomroy nie ma nacisku na ograniczanie kalorii, ale na jedzenie regularnych (co 3 – 3,5 godziny), urozmaiconych posiłków o określonych porcjach.

Wielkość porcji zależna jest od liczby kilogramów, które osoba na diecie chce zrzucić: im więcej kilogramów do zrzucenia, tym… większe proponowane porcje. Efektem diety ma być przyspieszenie przemiany materii i poprawa samopoczucia, czemu towarzyszy również utrata zbędnych kilogramów.

Jakich zasad należy przestrzegać na diecie

Dieta przyspieszająca metabolizm składa się z trzech faz: dwie pierwsze fazy trwają po dwa dni, trzecia faza trwa trzy dni. Proces można powtarzać cyklicznie przez 28 dni.

Zobacz także

W pierwszej fazie największy nacisk położony jest na jedzenie dużej ilości węglowodanów, nieco mniejszym spożyciu protein i wykluczeniu tłuszczów. Druga faza z kolei polega na dostarczeniu organizmowi jak największej ilości protein i wyłączeniu z diety węglowodanów i tłuszczów. W trzeciej fazie pojawiają się w dużej ilości zdrowe tłuszcze, a proteiny i węglowodany mogą być jedzone w średniej ilości.

Do każdej z faz przypisane są produkty dozwolone, a także istnieje lista produktów, które należy wykluczyć z jadłospisu na czas trwania diety (są to np. alkohol, soja, kukurydza czy nabiał). W każdej z faz należy przestrzegać regularnych godzin posiłków oraz pić wodę – zgodnie z zaleceniami autorki ilość wody powinna wynosić jedną trzecią wagi ciała podzieloną przez dziesięć. Czyli na przykład osoba, która waży 60 kg, powinna wypijać 2 l wody dziennie.

Dieta to nie tylko odżywianie, ale również wysiłek fizyczny

W pierwszej fazie diety przyspieszającej metabolizm polecane są treningi typu kardio (np. aerobik), w fazie drugiej treningi siłowe (np. ćwiczenia z obciążeniami), natomiast faza trzecia to czas na treningi rozluźniające (np. joga czy pilates).

Jeśli pomiędzy posiłkami pojawi się uczucie głodu, można zaspokoić je dozwolonymi w określonych fazach warzywami, np. w fazie pierwszej są to m.in. pomidory i cukinia, w fazie drugiej fasolka szparagowa i brokuły, natomiast w fazie trzeciej kalafior.