Jadłospis na diecie odchudzającej 1200 kcal pozwala zrzucić średnio kilogram tygodniowo. Zdrowe posiłki, bogate w składniki odżywcze zapobiegają efektowi jojo – szybkiemu zrzuceniu, a następnie ponownemu przybraniu na wadze.

Pierwsze śniadanie

jajecznica – 340 kalorii

Składniki: 2 jajka, pomidor, cebula, bułka wieloziarnista

Wykonanie: Na podgrzaną patelnię teflonową wrzuć pokrojoną cebulę, a gdy zmięknie, jajka. Kiedy się zetną, wymieszaj i przełóż na talerz. Jedz z pokrojonym pomidorem i bułką.

Drugie śniadanie

jogurt naturalny z jabłkiem i cynamonem – 130 kalorii

Składniki: 150 gramów jogurtu naturalnego wymieszaj z pokrojonym w kostkę jabłkiem i cynamonem.

Obiad

grillowana pierś z kurczaka z warzywami, kaszą gryczaną i sosem czosnkowym – 400 kalorii

Składniki: pół piersi z kurczaka, pół torebki kaszy gryczanej, czerwona papryka, pół cukinii, zioła prowansalskie, pieprz ziołowy, jedna łyżka oleju rzepakowego, 100 gramów jogurtu naturalnego, 2 ząbki czosnku, świeży koperek.

Wykonanie: Jogurt wymieszaj z przeciśniętym przez praskę czosnkiem i posiekanym drobno koperkiem. Odstaw do lodówki. Umytą pierś z kurczaka przekrój na pół i lekko rozbij tłuczkiem do mięsa. Wysmaruj mięso pieprzem ziołowym i ziołami prowansalskimi. Odstaw do lodówki. Warzywa pokrój w kostkę, wymieszaj z przyprawami i oliwą i wrzuć na podgrzaną grillową patelnię. Grilluj warzywa przez około 5 minut. Dodaj ugotowaną kaszę i mięso. Wyłóż na talerz, polej sosem.

Podwieczorek

kanapka z chudym twarogiem, ogórkiem i szczypiorkiem – 120 kalorii

Składniki: plaster chudego twarogu, pół ogórka, świeży szczypior, kromka chleba razowego

Wykonanie: Układaj warstwowo – chleb, twaróg, ogórek, szczypior.

Kolacja

sałatka z tuńczykiem – 210 kalorii

Składniki: 100 gramów tuńczyka w sosie własnym (po odsączeniu zalewy), pół szklanki kukurydzy, garść rukoli.

Wykonanie: Wymieszaj wszystkie składniki.

