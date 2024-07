Główną przyczyną złogów jelitowych jest niezdrowa dieta. Resztki pokarmowe gromadzą się w jelitach, kiedy spożywamy wysokoprzetworzone produkty. Toksyny przez układ pokarmowy trafiają do wszystkich tkanek organizmu, co jest tym groźniejsze, że nie daje wyraźnych objawów, a bagatelizowanie zanieczyszczenia organizmu prowadzi do powstawania chorób. Wystąpienie złogów jelitowych to znak, że trujących substancji zgromadziło się w organizmie bardzo wiele, utknęły one w przewodzie pokarmowym, rozpuszczają się w temperaturze ciała i tą drogą trafiają z powrotem do organizmu.

Błonnik na oczyszczenie jelit ze złogów

Badania wykazały, że dieta statystycznego Europejczyka dostarcza do organizmu w ciągu dnia przeciętnie 15 g zawartych w błonniku polisacharydów roślinnych, podczas gdy norma jest dwukrotnie większa. Dieta bogatoresztkowa zakłada spożywanie polisacharydów w ilości 50–70 g dziennie, a to dlatego, że mają one zbawienny wpływ na układ pokarmowy. Zwiększają ilość wody w treści pokarmowej, dzięki czemu w jelitach po defekacji nie zostają żadne resztki. To zmniejsza ryzyko chorób pochodzenia metabolicznego. Poza tym polisacharydy roślinne wchłaniają powstające w jelicie grubym kancerogeny, które są odpowiedzialne za mutacje genów, a więc za powstawanie chorób nowotworowych. Polisacharydy roślinne zapobiegają też rozwojowi miażdżycy.

Dieta oczyszczająca złogi jelitowe – dla kogo?

Dietę bogatoresztkową stosuje się zarówno w leczeniu, jak i w profilaktyce chorób – nie tylko układu pokarmowego. Jak najwięcej błonnika i jak najmniej tłuszczów – to główne zasady diety, która oczyszcza złogi jelitowe. Dieta oczyszczająca złogi jelitowe jest zalecana chorym lub zagrożonym zachorowaniem na:

raka jelita grubego,

zespół jelita drażliwego,

chorobę uchyłkową jelita grubego,

miażdżycę,

kamicę żółciową,

cukrzycę.

Polisacharydy roślinne w diecie bogatoresztkowej pomagają też w eliminowaniu cholesterolu, leczeniu otyłości, a także radzeniu sobie z zaparciami.

Nie zawsze jednak zwiększanie ilości błonnika w diecie jest bezpieczne. Przeciwwskazaniami do diety bogatoresztkowej są:

stany zapalne: jelit, dróg żółciowych, trzustki, żołądka,

wrzody: żołądka, dwunastnicy,

nieżyt przewodu pokarmowego.

Dieta bogatoresztkowa – zasady

Dieta wysokobłonnikowa rządzi się swoimi zasadami, których trzeba przestrzegać, by przyniosła oczekiwany efekt. Jeśli chcesz oczyścić organizm z toksyn, pozbyć się zaparć, uchronić się przed chorobami cywilizacyjnymi czy po prostu schudnąć:

1. Sięgaj po produkty bogate w błonnik: grube kasze (gryczana, jaglana), ciemne pieczywo, brązowy ryż, płatki owsiane, otręby pszenne, suszone owoce, warzywa strączkowe. Ograniczaj wszelkie produkty białe: białe pieczywo, biały ryż, białą mąkę. Dbaj o to, aby w twojej dziennej diecie zawartość polisacharydów roślinnych wynosiła ok. 60 g.

2. Gotuj zawsze na półtwardo (działanie wysokiej temperatury obniża zawartość błonnika).

3. Nie jedz produktów wysokotłuszczowych, np. kefirów i jogurtów z tłustego mleka, tłustych serów, dużych ilości jaj, tłustych mięs (baraniny, wieprzowiny, podrobów, dziczyzny). Zastępuj je nabiałem odtłuszczonym i mięsami chudymi (cielęciną, wołowiną, chudym drobiem).

4. Nie smaż i nie piecz na tłuszczu. Nie rób też zasmażek.

5. Wyeliminuj z diety słodycze.

6. Pij dużo herbatek ziołowych (mięta, dziurawiec, len, koper włoski).

7. Jedz jak najwięcej owoców i warzyw oraz napojów i dań na ich bazie – surówek, soków, zup.

8. Unikaj:

makaronów,

wyrobów wędliniarskich i pasztetów,

kakao,

mocnej kawy i herbaty,

alkoholu.

9. Wprowadzaj dietę stopniowo.

Dieta bogatoresztkowa jest pełnowartościowa, dlatego może być wprowadzona na stałe.

